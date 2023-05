"Elle m'a humilié, je n'avais pas d'autre choix" dit l'accusé du féminicide de la guinguette de Vallères

Quelques heures avant l'ouverture du procès ce mardi, l'avocate des parties civiles disait sur France Bleu Touraine que la victime avait été massacrée, qu'il n'y avait pas d'autre mot pour décrire ce qu'il s'était passé ce 31 mars 2019. C'est effectivement l'impression qu'ont sans doute eue les jurés de la cour d'assises d'Indre-et-Loire en écoutant le résumé de l'enquête, en ouverture de ce procès qui doit durer quatre jours.

Des témoins évoquent une tentative de décapitation

La victime a reçu plus d'une trentaine de coups de couteau, dont 10 sur le visage et 10 au niveau du cou. Des témoins ont décrit un homme qui semblait fou, qui s'acharnait sur cette femme de 53 ans et visait en particulier la zone des yeux et de la gorge. Certains témoins ont même évoqué une tentative de décapitation. Après avoir été désarmé par l'un des témoins et avoir laissé sa victime à terre et dans une mare de sang, l'homme est revenu dans la salle de réception récupérer sa veste, avant de prendre la fuite à bord de sa voiture. Tout cela en demeurant imperturbable.

Finalement interpellé 15 jours plus tard en Charente-Maritime, il reconnaîtra devant les enquêteurs ne pas regretter son geste, que si c'était à refaire, il le referait. Il admettra aussi avoir voulu frapper son ex-compagne au niveau des yeux, car elle avait eu "un regard effronté". Ce qu'il niera finalement au cours de l'instruction. En tout cas, ce mardi matin devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire, quand l'accusé a pris la parole après la lecture des faits, tout ce qu'il a pu dire à propos de sa victime, ce sont ces mots : "c'est elle qui est venue, c'est elle qui a déclenché".

Un accusé imbu de lui-même, sans empathie ni tristesse

"C'est une personnalité atypique" dit d'emblée l'une des expertes psychologues appelée à la barre ce mardi. Elle explique qu'en septembre 2019, six mois après les faits, c'est lui qui mène l'entretien, lui qui choisit d'aborder tel ou tel point. Dans ces conditions, il est difficile de lui poser des questions. Un autre expert souligne sa très haute estime de lui-même. L'accusé s'appelle d'ailleurs "le playboy des Fontaines", le quartier où il habitait avant le drame. Le psychiatre résume en décrivant un homme assez sûr de ses charmes.

Les différentes expertises, trois au total, se rejoignent sur un point central : pas d'empathie ni de tristesse, pas de repentance ni d'émotion par rapport à la victime à laquelle il a porté plus d'une trentaine de coups de couteau. Dans ces entretiens menés il y a quatre ans, il conserve un discours très haineux envers sa victime. A tous les experts, l'accusé donne la même explication : "Elle m'a nargué, elle m'a humilié, Je n'avais pas d'autre choix". Face à la première professionnelle qu'il rencontre, il revendique même haut et fort son geste en disant être "fier d'avoir débarrassé le monde de son ex-compagne".

L'honneur semble bien être au cœur de ce déchaînement de colère, ce code de l'honneur dans lequel il se reconnaît, mais qu'il n'explique pas. Ce doigt d'honneur que la victime lui aurait adressé juste avant qu'il n'explose. Cet honneur qu'il estime bafoué et qu'il s'est donc mis en tête de venger ce jour de mars 2019. Le verdict est attendu ce vendredi soir.