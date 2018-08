L'affaire remonte à 2014. 122 chiens et chats avaient été retrouvés en mauvaise santé. Cette éleveuse de Ribagnac a finalement écopé de 1 an de prison avec sursis ce mardi devant le Tribunal de Grande Instance de Bergerac.

Bergerac, France

L'éleveuse a comparu en juillet dernier au tribunal de Grande Instance de Bergerac. Le ministère public lui reprochait des cas de maltraitance sur animaux. Ce mardi, le tribunal lui prononce une peine égale à ce que le procureur avait requis lors de sa précédente audience : un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 200 euros.

Responsable de l'élevage "Le Prince de Gala", cette femme de 65 ans possédait des chats siamois ou sacrés de Birmanie, des bichons, des cotons de tulear ou encore des caniches. Certains étaient malades, avaient très peur. En difficulté financière depuis 2010, elle avait assuré à l'audience qu'elle n'avait plus les moyens de payer un vétérinaire. Alors, elle assurait elle-même les soins de manière plus que douteuse. Certaines puces électroniques étaient prélevées sur des chiens morts puis repucées sur des chiens vivants. Des cadavres de chats et chiens avaient également été retrouvés dans son élevage.

122 chiens et chats recueillis entre 2014 et 2015

L'association One Voice, avertie de cette situation, a recueilli les animaux maltraités : 88 bêtes lors d'une première saisie en juin 2014, puis une quarantaine en février 2015. Depuis, ils ont été placés dans des familles d'accueil.

Quelques images prises lors de nos deux saisies chez l’éleveuse #CelluleZoépic.twitter.com/qZLAB0GejT — One Voice (@onevoiceanimal) July 3, 2018

Après la décision du tribunal, l'association s'est réjouit de cette décision. "Maintenant, il va falloir surveiller de près. Puisque nous suivons cette affaire depuis 2014, on constate qu'à chaque fois elle avait repris son commerce malgré les injonctions" estime Murielle Arnal, présidente de l'association One Voice. Il est vrai qu'en 2013, les services vétérinaires l'avaient interdit d'exercer son métier d'éleveuse. Mais elle avait continué son activité.

Le vétérinaire était complice

Son complice, un vétérinaire basé en Haute-Saône, écope de deux mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Il lui faisait parvenir des médicaments, des vaccins et des carnets de santé pré-signés contre une maigre rémunération.