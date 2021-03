Elle ne veut plus le voir, il force la fenêtre et l'attend dans son lit au Mans

Il l'attendait endormi, ivre, dans son lit : un homme de 36 ans, originaire de Saint-Nazaire, s'est introduit par effraction ce samedi 27 mars chez une jeune femme du Mans qu'il avait rencontrée sur internet et qui ne souhaitait plus le revoir. L'homme sera jugé le 30 septembre prochain pour violation de domicile.

Des dizaines de messages

La jeune femme avait mis un terme à leur relation après deux ou trois jours passés avec le trentenaire. Malgré cela, l'homme lui a envoyé des dizaines de messages avant d'être bloqué, dont cet avertissement : "Je serai chez toi samedi soir". Inquiète, la Sarthoise avait alors demandé à un collègue de la racompagner chez elle après le travail.

C'est à ce moment qu'elle a découvert son harceleur endormi dans son lit ; l'homme s'était bel et bien introduit chez elle après avoir forcé une fenêtre et disséminé dans la maison des papiers émaillés de "Je t'aime" et de petits coeurs.