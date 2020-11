Elle parle pour la première fois, cinq ans après la mort de son fils au Bataclan le 13 novembre 2015

Son fils Germain a été tué au Bataclan le 13 novembre 2015. Christine Ferey ne s'était jamais exprimée dans les médias depuis sa mort. Cette habitante du Calvados accepte de le faire cinq ans après, pour qu'on n'oublie pas Germain, et qu'on n'oublie pas non plus toutes les autres vies brisées.