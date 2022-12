Elle posait nue avec des animaux morts : l'élève taxidermiste et son mentor condamnés à Bordeaux

Le tribunal de Bordeaux a condamné les prévenus à 15.000 euros d'amende et six mois de prison avec sursis (Imagine d'illustration)

André Rouillon, taxidermiste reconnu, et son ancienne élève Stéphanie Barthes viennent d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Bordeaux à six mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour détention, usage et mise en vente illicites d'espèces protégées ou en voie d'extinction. Stéphanie Barthes ne peut plus exercer le métier de taxidermiste pendant deux ans, la collection d'André Rouillon d'animaux naturalisés a, quant à elle, été confisquée. Les signalements avaient été faits à la police de l'environnement après la diffusion, sur le site internet de Stéphanie Barthes, de photos où l'artiste se mettait en scène, souvent nue, avec des carcasses d'animaux ou des dépouilles empaillées. "On est entre la pornographie et la zoophilie" s'agaçait l'avocat de Sépanso, une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement qui avait porté plainte.

Les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité (OFB) avait perquisitionné les locaux girondins de la taxidermiste et découvert une collection de quelque 1.600 animaux empaillés ou congelés, dont de nombreuses peaux de félins, d'ours polaire, des singes, des flamants roses et autres oiseaux exotiques. Considérés pour plus de la moitié d'entre eux comme protégés ou en voie d'extinction, ces spécimens appartenant en grande partie à André Rouillon étaient entreposés dans son ancien magasin bordelais qu'il louait à Stéphanie Barthes. Sans pour autant disposer des autorisations requises.

"On a des espèces du monde entier, à valeur patrimoniale extrêmement importante, qui servent à alimenter un business", avait fustigé lors du procès François Ruffié, avocat de la Sepanso, fédération d'associations de protection de la nature en Nouvelle-Aquitaine. Stéphanie Barthes avait plaidé "la bêtise" de ne pas s'être suffisamment renseignée, expliquant que sa "passion" l'emportait sur les contraintes administratives.

Ils ont tous deux annoncé faire appel.