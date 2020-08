Elle refuse ses avances, le serveur lui jette de l'eau de vaisselle brûlante dans un restaurant à Bordeaux

Une histoire qui ne passe pas inaperçue le jour des 50 ans du MLF (Mouvement de Libération de la Femme). Une jeune étudiante attablée à la terrasse du Régent près du Grand Théâtre à Bordeaux dans la nuit de lundi à mardi a été victime d'une remarque déplacée d'un serveur. Il lui a demandé si elle était toute nue sous sa robe. La jeune femme, Elsa, étudiante en droit pénal, ne s'est pas démontée, elle est allée voir son responsable. Ce dernier, lui a donné le prétexte de l'humour.

Dans l'attente que quelqu'un se rende compte de la gravité de la situation, elle a fini par s'adresser directement au serveur. Refusant de présenter des excuses, il s'est justifié en invoquant une blague. La jeune femme lui a rétorqué en lui jetant un verre d'eau au visage que c'était également une blague de sa part.

Il y avait un bac avec de l'eau brûlante, je pense pour faire la vaisselle, il me l’a renversé dessus

Et la réaction du serveur a été rapide, elle raconte : « Il y avait trois plateaux en métal sur le bar et il me les a balancé. Il m'a visée mais il n'a pas eue, ça a atterri sur le mur. Il y avait un bac avec de l'eau brûlante, je pense pour faire la vaisselle, il me l’a renversé dessus ! J'étais trempée de la tête aux pieds ! Et il m'a apporté un coup niveau de la lèvre supérieure. » Elsa et son amie s'enfuient tremblantes et postent cette histoire sur le réseau social Facebook avant d'envisager de porter plainte.

Mise à pied du serveur

Un des patrons du Régent ,Jean-Philippe Roussey, n'était pas là au moment des faits mais ils juge ce mardi au micro de France Bleu Gironde les propos et l’attitude du serveur impardonnables : "J’ai des filles qui sont encore en bas âge, elles ont 7 et 10 ans mais un jour ou l'autre elles seront plus grandes et je ne voudrais pas que ça arrive ! Donc déjà en tant que père ça me met la boule au ventre et alors d'entendre ce qui a pu se passer chez moi très sincèrement ça me rend malade !".

Il a donc décidé de publier un communiqué de presse dans la soirée ce mardi et le serveur a été renvoyé chez lui, mis à pied.

Sexisme trop ordinaire ?

Selon plusieurs Bordelaises rencontrées ce mardi soir, cette attitude déplacée est loin d'être un cas isolé, elles se confient à France Bleu Gironde : "Dans la rue des fois il y a des gens qui nous sifflent ; moi dans mon collège on me touche les fesses alors que j'ai rien demandé ; on se fait suivre, on se fait regarder, on se fait harceler, on se fait siffler ; rien qu'ici dans certaines rues on ne va pas mettre de shorts..." et cela pourrait continuer ainsi. D'ailleurs, dès 2015 le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes montrait que 100% des femmes ont déjà été agressées dans les transports en commun par exemple.

Et sa tenue a été une des premières pensées d'Elsa lundi soir après son agression : "Est-ce que ma robe était trop courte, trop décolleté ? Avant de se ressaisir et de se dire que, quoi qu'il en soit, _rien ne justifie un tel comportement"_nous a-t-elle confié.