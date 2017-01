Elle roule à contre-sens sur l'autoroute A63 pendant huit kilomètres dans les Landes avant de provoquer un accident

Une conductrice âgée de 79 ans a pris l'A63 à contre sens sur huit kilomètres ce samedi dans le sens Bayonne Bordeaux. Cette habitante de Tyrosse est entrée à l'échangeur de Soustons en croyant prendre une voie parallèle à l'autoroute. Elle a provoqué un sur-accident qui n'a pas fait de blessé.

Une conductrice âgée de 79 ans a pris l'autoroute A63 à contre sens pendant huit kilomètres ce samedi dans le sens Bayonne Bordeaux.

La septuagénaire entre sur l'A63 vers 11h par l'échangeur de Soustons. Elle veut en fait prendre la route de Balenton, une voie parallèle à l'autoroute, pour se rendre chez son fils à Castets, mais elle se trompe.

Seulement, au lieu de s'arrêter ou d'essayer de faire demi-tour pour se mettre dans le bon sens de circulation, cette habitante de Tyrosse, continue à rouler, sur la voie rapide de l'autoroute A63.

La septuagénaire de Tyrosse a conscience de la situation, dangereuse, mais elle est complètement paniquée. Cette conductrice imprudente roule pendant cinq bonnes minutes, à vitesse réduite, mais à contre sens.

Le péage de Castets fermé en urgence

Le gestionnaire de l'autoroute A63, Atlandes, fait fermer le péage de Castets pour réduire le risque d'accident, de choc frontal, et c'est justement pour éviter la septuagénaire qu'un conducteur se déporte sur la voie du milieu, au niveau de l'échangeur de Magescq, et percute un poids-lourd. Heureusement, cet habitant de Castets et sa fille vont bien. Ils ont subi des examens à l'hôpital de Dax.

Suite à ce sur-accident, la conductrice imprudente de Tyrosse est finalement interceptée. Les gendarmes lui retirent immédiatement son permis de conduire. Le préfet des Landes devrait prononcer une suspension du permis de conduire pour six mois.

Cette histoire aura aussi des suites judiciaires car le conducteur de la voiture accidenté devrait aussi porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.