Elle s'endort en laissant son poêle à bois ouvert en Dordogne, l'incendie détruit sa bergerie

Les températures baissent en Dordogne, et les pompiers le savent, c'est une période de l'année où les incendies de maisons se multiplient. Ce samedi 5 novembre, il est environ 22 heures quand les secours reçoivent un appel pour un départ de feu dans une maison de la route de la Borderie à Montignac-Lascaux.

Quand les pompiers arrivent, ils trouvent une bergerie entièrement embrasée, les flammes risquent de gagner la forêt autour. Une femme de 33 ans vit dans ce logement sans eau ni électricité. Elle s'est endormie en laissant la porte de son poêle à bois ouverte alors qu'il était allumé. Les gendarmes pensent qu'une bûche est tombée sur le parquet en bois de la bâtisse, qui a pris feu à son tour.

La trentenaire s'en tire avec quelques brûlures

La trentenaire s'est réveillée à temps. Elle a pu sortir de la maison avant l'arrivée des camions incendie de Montignac, bientôt rejoints par des sapeurs-pompiers de la caserne de Thenon et de Sarlat. Dix sapeurs en tout on sorti les lances pour étouffer les flammes qui sortaient de la bâtisse de 100 mètres carrés, et protéger les bois.

La jeune femme s'en tire avec quelques brûlures, mais après un bilan au téléphone avec le médecin du SAMU, les secours ne l'ont pas emmenée à l'hôpital. Elle a pu être relogée chez des amis pour la nuit.