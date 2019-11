Elle s'enferme dans la salle de bain pour échapper à la fureur de son fils

Un jeune homme de 21 ans est en garde à vue au commissariat de Montpellier. Ce jeudi matin, il a menacé sa mère et sa sœur avec un couteau à Lattes. Ce sont les policiers municipaux de Lattes qui l'ont interpellé.

Lattes, France

Les policiers municipaux de Lattes ont maîtrisé ce matin un jeune homme de 21 ans qui a menacé sa mère et sa sœur avec un couteau.

Les deux femmes, la mère âgée de 47 ans et la fille de 20 ans, s'étaient enfermées dans la salle de bain de leur appartement pour échapper à la fureur du jeune homme. On ne sait pas ce qui a provoqué son accès de colère mais il était ivre , à près d'un gramme d'alcool par litre de sang. A l' arrivée des policiers, il n'avait pas d 'arme mais les deux femmes affirment qu'il les a menacées avec une poêle et surtout un couteau.

Le jeune homme a été placé en garde a vue au commissariat de Montpellier. Une expertise psychiatrique a été demandée.