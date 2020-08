Elle saute par la fenêtre pour échapper à son ex-mari : 45 jours d'ITT

Un directeur de grande surface comparaissait ce mardi 18 août devant le tribunal correctionnel de Béziers pour violences conjugales. Cet homme de 42 ans s'était caché le 21 juin 2020 dans le noir dans l'appartement de sa victime à Caux, à proximité de Pézenas. Elle revenait d'une soirée .

Violentée pendant 45 minutes

La victime est tombée du premier étage de son appartement en tentant de lui échapper. Une chute de 4 mètres de hauteur. Ce dernier, décrit comme narcissique et ayant des tendances suicidaires a été entraîné dans sa chute avec sa victime. Auparavant, ce père de trois enfants a tenté de l' étouffer et de l'étrangler. La victime absente à l'audience s'en sort avec 45 jours d'ITT, fractures du bassin et de multiples ecchymoses.

Le couple séparé depuis deux ans est en instance de divorce. Son épouse ayant décidé de le quitter après avoir déjà été violentée en 2018.

J'ai été pris d'une crise de folie. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne supporte pas cette idée de me séparer de la mère de mes enfants

''J'accepte tout. Mais je ne l'ai pas frappée ''rajoute le quadragénaire. Pourtant de nombreux hématomes démontrent le contraire.

L'expertise psychologique met en avant des troubles de la personnalité et une fragilité affective.

Ce dernier avait le double des clefs oublié par les enfants lors de son weekend de garde. '' Je suis rentré à son insu chez elle mais je voulais parler avec elle. J'ai perdu pied quand j'ai vu qu'un homme l'appelait à une heure si tardive''

Ce père de famille, déjà condamné en 2018 pour violence sur sa propre femme, imaginait une reconstruction familiale après deux ans de séparation. Il encourait 10 ans de prison pour récidive. Ces violences sont jugées d'une extrême gravité par le parquet de Béziers qui réclame 3 ans de prison.

C'est compliqué pour moi d'évacuer ma souffrance

Sa femme demande par l'intermédiaire de son avocat la clémence du tribunal à son encontre et souhaite des soins plutôt que la prison. ''Ce n'est pas un monstre. Mais quelqu'un d'égaré''. La partie civile met en avant ses qualités plutôt que de l'accabler. Sa femme le décrit comme un bon père de famille. Mais il lui fait peur ponctuellement.'

C'est quelqu'un d'exemplaire rajoute la sœur de la victime. Toujours présent pour sa famille

Les arguments de son épouse ne sont pas suivis par le tribunal de Béziers. Son agresseur est reconnu coupable d'agression aggravée. Il est condamné à trois ans de prison dont deux ans fermes, une obligation de se soigner, et une incarcération immédiate. Prochaine audience en décembre 2020 pour cette fois déterminer les intérêts civils.