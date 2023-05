Elle se fait agresser au couteau par deux auto-stoppeurs de 19 ans près de Nantes

L'agression de la trentenaire par deux frères jumeaux de 19 ans a eu lieu sur la voie rapide entre Vannes et Nantes

Une femme de 36 ans s'est fait agresser dans sa voiture par des frères jumeaux de 19 ans qu'elle a pris en auto-stop. Les faits se sont produits ce jeudi de l'Ascension, peu avant 10 heures, sur la voie rapide reliant Vannes à Nantes.

Couteau sur la tempe alors qu'elle est au volant

Originaire du Morbihan, elle se rendait en vacances dans le sud-ouest quand elle croise sur sa route ces deux jeunes hommes en panne. Elle décide alors de les prendre en auto-stop, mais sur la route, alors qu'elle est au volant, l'un des deux lui pointe un couteau sur la tempe. Ils lui assènent des coups de poings, lui tirent les cheveux et tentent de lui dérober son téléphone portable.

La trentenaire se débat et réussit à se garer sur le bas-côté, non loin du centre commercial Atlantis. Elle klaxonne à plusieurs reprises pour attirer l'attention des autres automobilistes et tenter d'effrayer ses agresseurs. Elle parvient à désarmer le porteur du couteau. Les deux frères prennent la fuite en courant, mais sont interpellés par la police. Ils sont déférés ce samedi 20 mai 2023 devant le procureur de Nantes.

Des jumeaux connus des services de police

Originaires des Sorinières, au sud de Nantes, les jumeaux sont déjà connus des services de police. L'un des deux a déjà été condamné par le passé pour vol avec violence. La voiture en panne, une Renault Clio, a été signalée comme volée sur la commune de Redon, en Ille-et-Vilaine, depuis le 12 mai.