C'était son premier jour de vacances. Le dimanche 15 juillet, Leslie s'est arrétée sur l'aire de repos de Saint-Hilaire sur l'A8. Le temps qu'elle attache la ceinture de son fils, sa chienne et son sac de transport avaient disparu. Un crève-coeur pour cette coiffeuse des Alpes-Maritimes.

Saint-Hilaire-Cottes, France

Ca ressemble à un kidnapping très bien organisé. Le 15 juillet dernier, Leslie est en partance pour le Gard, son lieu de villégiature. C'est son premier jour de vacances. En compagnie de son fils, de sa maman et de l'ami de sa maman, elle s'arrête sur l'aire de repos de Saint-Hilaire sur l'autoroute A8, dans le Var.

Forcément un acte de malveillance

Au moment de repartir, quelques minutes après, alors qu'elle vient d'attacher son fils dans sa voiture, Leslie s'aperçoit que Gold, sa chihuahua âgée de sept ans, a disparu. Le sac dans lequel elle la transportait aussi. La chienne s'est volatilisée. Forcément un acte de malveillance selon elle : "Elle ne partait jamais loin de moi, elle ne se serait jamais enfuie."

Depuis, Leslie n'a plus aucune nouvelle de sa chienne. Elle a porté plainte. La chienne, pucée, tatouée, est déclarée volée.

"C'est comme ma fille !"

Effondrée et inquiète, Leslie lance un appel à toute personne qui pourrait l'aider à retrouver sa chienne, mais également aux ravisseurs : "J'y tiens comme à la punelle de mes yeux, on me l'a offert il y a sept ans après un drame personnel."

Leslie pense que sa chienne a été volée pour être revendue. Elle l'avait payée 2.500 euros. Autre option : les ravisseurs espèrent une portée, ce qui est impossible puisque Gold a été stérilisée. Leslie garde espoir de revoir un jour sa petite chihuahua : "J'ai un garçon de 3 ans et demi mais elle, c'est comme ma fille ! Dans mon salon de coiffure elle est aussi connue que moi."