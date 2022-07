"Elle secouait mon bébé tétanisé" : le groupe People and Baby à nouveau accusé de maltraitance dans une crèche

Après la mort d'un bébé de onze mois dans une crèche de Lyon, suite à son empoisonnement présumé par une salariée du groupe People and Baby, une autre crèche du groupe privé est accusée de maltraitance, révèle franceinfo ce mardi. La maman d'un petit garçon de deux ans et quatre mois a porté plainte contre l'employée d'une crèche des Mureaux, dans les Yvelines. Elle l'accuse d'avoir violemment secoué son bébé sous ses yeux.

Une plainte "face à l'absence de réaction du groupe"

Ignestra Traverso, 39 ans, accuse une professionnelle de la crèche de son fils de l'avoir secoué violemment sous ses yeux, le 10 juin dernier. Cette mère a porté plainte mercredi dernier, le 6 juillet, au commissariat de Mantes-la-Jolie pour "violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours" et pour "faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit", selon la plainte qu’a pu consulter franceinfo. La sûreté départementale des Yvelines est saisie de l'enquête, selon la procureure de Versailles. La mère a également fourni un certificat médical établi par le médecin traitant de la famille qu’a pu consulter franceinfo.

Devant la crèche, il hurlait, il me disait à chaque fois 'dame méchante, dame méchante'" - Ignestra, la maman d'Ilyan

Avant de porter plainte, la maman dit avoir d’abord contacté le siège du groupe People & Baby "à plusieurs reprises pour pouvoir trouver un terrain d’entente, pour pouvoir m’expliquer l’acte" et savoir pourquoi la professionnelle "a réagi de cette manière" avec son enfant. "Face à l'absence de réaction du groupe", selon ses propos, elle a porté plainte.

La maman raconte que depuis début juin, son fils se plaignait régulièrement en arrivant à la crèche. "Ça faisait plus d’une semaine qu’il arrivait devant la crèche et qu’il hurlait, qu’il ne voulait pas rentrer. Il me disait à chaque fois 'dame méchante, dame méchante'", raconte-t-elle à franceinfo.

"Elle était en train de secouer mon fils en pleurs, tétanisé"

Devant ces doutes, Ignestra amène son fils chez la pédiatre, qui lui "stipule que c’est un message d’alerte". La pédiatre lui donne "des petites astuces", comme "d’aller chercher son fils une heure avant l’heure habituelle, de ne pas les prévenir, de ne pas le déposer à la même heure".

Le 10 juin, Ignestra vient chercher son fils une heure avant l’horaire habituel. "Il y a une professionnelle qui me dit que les enfants sont dans le jardin. Quand je descends l’escalier pour faire le tour, j’entends 'Ilyan tu arrêtes !' d’une manière très méchante et en hurlant. Donc là je me précipite et là je vois une autre professionnelle les deux mains sur les épaules de mon fils en train de le secouer et mon fils en pleurs, tétanisé".

Des soupçons de contrat frauduleux

S’en suit une altercation verbale entre la maman, l'employée et la directrice de la crèche. Sollicitée, la police municipale des Mureaux intervient et selon la mère de famille, et les agents l’enjoignent à porter plainte. Mais le groupe People and Baby assure, lui, avoir demandé l’intervention de la police municipale à cause du comportement d’Ignestra Traverso "en présence des enfants", qui a "perturbé le fonctionnement de la structure, contraignant l’équipe encadrante à faire intervenir les forces de police afin d’apaiser la situation".

Après l’épisode de violence du 10 juin, la maman d’Ilyan décide de le retirer définitivement de la crèche. Dans le même temps, People and Baby résilie le contrat de la famille. La maman a porté plainte également pour "faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit". Elle soupçonne la directrice de la crèche d'avoir signé un nouveau contrat à sa place, après la fin de celui signé entre décembre et fin mars.

Le petit garçon reste traumatisé

Aujourd’hui, le petit garçon est gardé par sa grand-mère, avant de rentrer en septembre dans une école maternelle privée à la rentrée, en très petite section. Ignestra ne souhaite pas remettre son fils en crèche pour une année supplémentaire, car "c’est traumatisant", dit-elle. _"Les professionnelles sont en sous-effectif. On laisse la chair de nos chairs. Vous imaginez partir au travail avec la boule au ventre ?" interroge-t-elle. "Je me dis que ces actes peuvent recommencer". Selon sa maman, Ilyan garde un véritable traumatisme de son passage dans cette crèche. "Quand je suis passé devant la crèche un dimanche, il hurlait et la crèche était pourtant fermée"._

Cette habitante des Mureaux assure avoir fait un signalement à la PMI (Protection maternelle et infantile) de Versailles "sur tous les dysfonctionnements de cette crèche", indique-t-elle dans sa plainte "et les problèmes de sous-effectifs". Contactée par franceinfo, la PMI n’a pas confirmé ce signalement. Egalement contacté à de nombreuses reprises par franceinfo, le groupe People and Baby n’a pas souhaité réagir pour le moment.