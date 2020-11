Un homme a alerté la police dimanche 15 novembre. Il venait de se faire gazer dans un appartement de Nancy après avoir réservé et payé une prestation sexuelle sur un site. Un piège tendu par un couple, la jeune femme servait d'appât. Le couple a été interpellé.

Elle servait d’appât sur un site de rencontre : une jeune Nancéienne et son compagnon interpellés

Un couple de Nancéiens interpellé dimanche 15 novembre. La jeune femme de 22 ans proposait des prestations sexuelles tarifées sur un site et une fois que le client avait avancé l'argent, son compagnon de 29 ans le gazait et l'éjectait dans la rue.

Une victime, qui venait de se faire soutirer 120€, a appelé Police Secours et le couple a été arrêté dans la foulée. En garde à vue, l'homme et la femme ont partiellement reconnu les faits. Des produits stupéfiants et des jeux auraient justifié leur besoin d'argent. Ils sont convoqués devant la justice ce vendredi 20 novembre.