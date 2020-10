Elle tente de faire passer plus de 1 000 de courses en payant 88 centimes

Une cliente a essayé de passer en caisse avec plus de 1 000 euros de produits dans son chariot au Géant Monthieu de Saint-Étienne, tout en payant seulement un article à 88 centimes. Les vigiles l'avaient à l’œil.

Une scannette utilisée dans un supermarché pour scanner les codes-barres et accélerer le passage en caisse

Plus c'est gros, plus ça passe ? Pas toujours !

Lundi en début d'après-midi, une femme de 39 ans a voulu faire le plein au moindre coût. Dans les allées de l'hypermarché Géant de Monthieu, elle avait scanné pour plus de 1 000 euros de produits, notamment de la nourriture et des cosmétiques. Elle avait pour ça utilisé l'application proposée par le magasin qui permet d'utiliser son smartphone en mode scannette et de gagner du temps lors du paiement en caisse.

Sauf qu'avant d'y arriver, elle avait tout annulé pour seulement déclarer un produit à 88 centimes ! Les vigiles l'avaient repérée et ont fait appeler la police. Cette cliente culottée a ainsi dû faire un crochet au commissariat de police pour une garde à vue. Elle a été relâchée et devra régler l'intégralité de ses achats. Elle devra aussi répondre devant le tribunal de Saint-Étienne, de vol en réunion, car elle était accompagnée d'une adolescente de 16 ans.