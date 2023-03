Elle a tué Jean Ginda avec un pistolet d'abattoir mais nie la préméditation

Qui a tué Jean Ginda ? Et surtout y-a-t-il eu préméditation ? En clair, s’agit-il d’un assassinat ? La cour d’assises du Calvados juge cette semaine trois personnes pour la mort de cet homme de 74 ans. Le corps de Jean Ginda avait été retrouvé le 25 août 2019, dix jours après sa mort, dans un roncier sur un terrain qu’il louait à Clinchamps-sur-Orne en Suisse Normande. Le septuagénaire a été tué d’un tir de pistolet d’abattoir en pleine tête. Un crime crapuleux puisque 8000 euros en liquide ont été volés chez lui le jour de sa mort.

Trois personnes sont jugées depuis ce lundi matin par la cour d'assises du Calvados : une femme de 51 ans pour assassinat, un homme de 40 ans pour tentative d’extorsion de fonds et un autre de 64 ans pour non dénonciation de crime. Il y a en revanche un grand absent à ce procès : Jean-Marie, habitant de Condé-sur-Noireau, un ami de Jean Ginda. Il a été retrouvé pendu chez sa mère à Bellou-en-Houlme dans l'Orne, quelques jours après les faits.

Jean Ginda, ancien vigile, propriétaire de chevaux, occupait sa retraite à élever des animaux, de la volaille et des moutons, et pour cela louait des terrains à Clinchamps-sur-Orne et Croisilles en Suisse Normande, et les abattait pour les revendre sous le manteau. Il avait toujours de l’argent sur lui, "des liasses de billets, plein les mains" se souviennent ses proches. Un argent qu’il aimait bien exhiber, "un peu trop, regrette son frère Jacky, c'était son défaut".

Jean-Marie, boucher de formation, l’aidait pour tuer les animaux. D’ailleurs l’arme du crime, un pistolet d'abattoir de type Matador lui appartenait. Mais lui, avait de gros soucis financiers. Sa prime de licenciement dilapidée dans les jeux et l’alcool, plusieurs loyers en retard. L’argent de son ami l’a-t-il poussé au crime ? Il n’est plus là pour le dire puisqu’il s’est suicidé, victime d'un chantage de la part d'un des accusés qui voulait lui extorquer l’argent volé.

L’accusation d’assassinat pèse donc uniquement sur son ex-compagne : Maryse, 51 ans, une femme au parcours de vie cabossée comme rarement. Elle grandit à Condé-sur-Noireau, son père boit et bat son épouse. Dernière d'une fratrie de cinq, Maryse se rebelle et se retrouve en foyer à 13 ans. Fille-mère à 16 ans, elle se voit retirer son fils, qui souffre d’une myopathie, un an plus tard. Elle vit de petits boulots en intérim, tombe dans l’héroïne après avoir fait quatre fausses couches. Et dès lors, elle enchaine les séjours en détention.

"Condé, c’est la drogue, la drogue, la drogue, chaque fois que je revenais, je voyais tout le monde se piquer" raconte Maryse à la cour d'assises. Le 18 juillet 2019, elle sort de prison et deux jours après, elle rencontre Jean-Marie. Difficile de savoir quelle est la nature de leur relation : après avoir parlé de coup de foudre pendant l'instruction, elle a évoqué hier devant les jurés des rapports sexuels non consentis.

Toujours est-il que moins d’un mois plus tard, le 15 août, c’est elle qui tient le pistolet Matador qui tue le septuagénaire. Depuis sa première garde à vue, elle reconnait avoir tenu l’arme, mais affirme que le coup est parti accidentellement. Sauf qu’avec ce genre de pistolet, il faut tirer à moins de huit centimètres de la cible. Elle affirme également avoir suivi Jean-Marie, sauf qu’elle se défend d’être une personne influençable.

Une des avocates de la partie civile lui fait reconnaitre qu’elle a consommé de la cocaïne les 15 et 16 aout. "J’avais de l’argent, ça a été plus fort que moi". Des contradictions qui pèsent lourd sachant qu’elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Le verdict sera rendu jeudi soir ou vendredi matin.