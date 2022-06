Elle vendait de la drogue en milieu rural entre Haute-Garonne et Gers via Snapcaht

Il est rare de tomber sur un point de deal en milieu rural et il est encore plus rare que le dealer soit une femme. Et pourtant ce dimanche soir en Haute-Garonne non loin du Gers sur la petite commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, les gendarmes de la brigade de Saint-Lys et du PSIG ont interpellé en flagrant délit une jeune femme sans emploi de 23 ans. Elle donnait rendez-vous à ses clients via la messagerie Snapchat et leur communiquait les coordonnées GPS du point de vente. L'échange se faisait depuis son véhicule. Une livraison de drogue quasi à domicile, les gendarmes parlent "d'Uber-shit".

Dans la voiture de la dealeuse les militaires ont découvert 20 g de cocaïne, 150 g d'herbe, 80 g résine de cannabis et 2.000 euros en liquide. Selon les dires de la jeune femme, elle trafiquait "depuis un mois". Cette habitante de l'Isle Jourdain "rayonnait certainement" sur une zone plus vaste.

Les gendarmes indiquent que la dealeuse a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis et obligation de soins. Elle était elle même consommatrice.