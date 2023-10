Elle vivait reclus avec son fils, une mère jugée pour privation de soins à Rennes ce jeudi

Une mère est jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Rennes, soupçonnée de maltraitances sur son fils. L'histoire avait été révélée en mai 2023, quand cette femme a été mise en examen notamment pour soustraction à ses obligations parentales et privation de soins sur un mineur de 15 ans.

Elle était visée par la justice depuis juillet 2022 : son garçon d'alors 14 ans avait été signalé au CHU de Rennes, anormalement maigre, frêle. Il pesait seulement une vingtaine de kilos. Il n'était pas scolarisé, pas vacciné non plus. La mère et le fils vivaient totalement reclus à Rennes, depuis sa naissance. L'audience de ce jour devra dire s'il y a eu maltraitance.

"On vit juste simplement !"

Depuis le début de l'affaire, la mère assure que non. "Ce n'est pas une volonté de nuire mais une volonté de trop bien faire", déclare Me Emmanuel Ludot, l'avocat de la mère contacté à la veille de l'audience. Il dépeint sa cliente comme une maman "attentionnée", "surprotectrice" et qui répondait à toutes les demandes de son fils, qu'elle élève seul, le père étant inconnu.

Il n'allait pas à l'école, mais "il avait accès à la culture", insiste l'avocat, à la bibliothèque ou au musée. Il mangeait "à sa faim" mais uniquement ce qu'il voulait. La mère le disait elle-même à France Bleu Armorique en mai dernier : "On vit juste simplement, et de façon heureuse !"

Sauf que l'état physique de l'enfant a inquiété les médecins du CHU de Rennes, lorsqu'il y a été admis en juillet 2022 pour un malaise. Il ne faisait que 27 kilos, soit la moitié du poids moyen pour un adolescent de 14 ans. Depuis, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. La mère a un droit de visite d'une heure par semaine. Au terme du procès, elle risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 MILLE euros d'amende.