Elle vole le sac à main d'une juge juste après son procès au palais de justice de Besançon

Une femme de 39 ans a été arrêtée et placée en garde à vue, pour avoir volé le sac à main d'une juge dans son bureau du palais de justice de Besançon. Les faits se sont produits le jeudi 28 septembre vers midi, alors que cette femme sans domicile fixe sort d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une fois le jugement notifié, elle reste au palais de justice et déambule dans les couloirs, au lieu de quitter les lieux.

Elle jette le sac dans un buisson

Elle rentre dans le bureau d'une juge, et vole le sac à main. Les images des caméras de vidéosurveillance la montrent en train de quitter le bâtiment avec le sac, Elle s'arrête en face, sur l'esplanade des Droits de l'Homme, attrape dans le portefeuille deux cartes bancaires, une carte cadeau et 20 euros en liquide, avant de jeter le sac dans un buisson derrière la statue de Victor Hugo. Elle entre ensuite dans un bureau de tabac tout proche.

Montant total du préjudice : 56,50 euros

Elle utilise alors une carte bancaire volée pour acheter des tickets de jeux et des cigarettes en sans-contact, pour un montant de 36,50 euros. La magistrate porte plainte le lendemain au commissariat de police. La voleuse présumée est identifiée, arrêtée, placée en garde à vue. Elle reconnaît les faits, restitue la carte cadeau (non utilisée) et avoue avoir jeté les cartes bancaires dans une poubelle. A l'issue de sa garde à vue, elle a de nouveau été déférée ce mercredi matin au palais de justice, pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.