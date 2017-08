Elles réclament une stèle pour leurs filles tuées sur la route à Frontignan

Nathalie Henry et Patricia Faverjon ont perdu leurs filles de 17 et 18 ans dans un accident de la route en octobre 2014 à Frontignan. Depuis, elles se battent pour qu'une stèle soit érigée pour leur rendre hommage.

Depuis le 7 octobre 2014, la vie de Nathalie Henry et de Patrica Faverjon est en suspens. Depuis que leurs filles, Emilie et Morgane, 18 et 17 ans sont mortes dans un accident sur cette départementale 129. Elles ont été percutées par le conducteur qui arrivait en face. Le jeune homme était en train d'écrire un SMS. Il a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie d'une courbe. Le deuxième passager qui se trouvait dans la voiture des jeunes filles gardera à vie des séquelles de cet accident.

Jugé une première fois, le conducteur a été condamné à 5 ans de prison dont 2 avec sursis. Même jugement en appel en juin dernier. Il est libre.

Les deux mères ont posé des fleurs et un nounours sur les lieux de l'accident mais ça ne suffit pas. Elles réclament une stèle pour pouvoir se recueillir.

Le maire de Frontignan, Pierre Bouldoire les a reçu à plusieurs reprises. Une stèle, pourquoi pas . Ça existe déjà dans d'autres communes du département. Mais on ne peut pas l'installer n'importe où ni dans n'importe quelles conditions.

Les deux mamans estiment qu'on a trop attendu. Ça fait 3 ans qu'elles mènent ensemble ce combat. C'est ce qui les relie aujourd'hui et leur rappelle leurs filles, trop tôt disparues.

On nous dit qu'on comprend ce que c'est d'avoir perdu son enfant, mais tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas savoir. On peut pas imaginer à quel point ça vous prend dans les tripes, à quel point ça vous enlève votre vie, votre identité. Vous pouvez plus vivre. Moi, je serai plus jamais la même. Tous les jours, on pense qu'elles vont rentrer, on y croit et puis il y a des moments où on craque"