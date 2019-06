Elles sauvent un conducteur en arrêt cardiaque à Velleguindry en Haute-Saône

Deux jeunes femmes ont sauvé un homme en train de faire un arrêt cardiaque dans sa voiture, ce mardi matin à Velleguindry, en Haute-Saône. Elles sont intervenues avant l'arrivée des secours, et ont pratiqué un massage cardiaque.

Velleguindry-et-Levrecey, France

Ce conducteur doit sa vie à deux jeunes femmes qui passaient près de lui à ce moment-là! Un homme de 58 ans, appelle les secours vers 8h15, alors qu'il est dans sa voiture, à Velleguindry, en Haute-Saône sur la RD 474. Il dit aux pompiers qu'il se sent mal, et est en train de faire un arrêt cardiaque.

Entre cet appel et l'arrivée des secouristes, le conducteur se retrouve en effet en arrêt cardio-respiratoire. Deux jeunes femmes, témoins de la scène, décident alors de l'aider et se mettent à pratiquer un massage cardiaque. Quand les pompiers arrivent, ils prennent le relais et poursuivent les soins.

Cet homme a pu être sauvé. Il a été transporté à l'hôpital de Besançon en ambulance.