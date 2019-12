Elles témoignent de leurs agressions et signent une pétition contre l'insécurité à Nantes

Nantes, France

La pétition "Nous voulons la sécurité à Nantes" a rassemblé 3100 signatures en 48 heures. A moins de quatre mois des élections municipales, cette pétition s'adresse directement au maire de Nantes Johanna Rolland. Ses signataires dénoncent une hausse de la délinquance dans la Ville.

Camille, Nantaise de 31 ans, explique avoir été victime d'un vol violent le week-end dernier en plein centre ville, rue de l'Héronnière. Elle raconte. :

Je suis sortie avec des amis en boîte de nuit près de (la place) Graslin. J'habite pas loin, je suis rentrée seule comme j'en ai l'habitude, mais là quatre ou cinq hommes sont arrivés et l'un d'eux a arraché les trois colliers que je portais"

Camille explique vivre désormais dans l'appréhension qu'il lui arrive quelque chose :

Moi qui n'étais pas du tout de nature méfiante, je vais l'être. Ça fait peur forcément. Ça me rend triste aussi car il ne m'était jamais rien arrivé à Nantes jusqu'à mes 21 ans. J'en suis partie pendant dix ans, et là ça fait seulement six mois que je suis rentrée"

Camille a déposé une plainte en ligne. Elle attend d'être recontactée par la police.

Au témoignage de Camille, s'ajoute celui d'Eve, "Nantaise depuis toujours", elle aussi fait partie des signataires. Il y a six ans, elle a été victime d'une agression avec son mari en rentrant des rendez-vous de l'Erdre. Et depuis son sentiment d'insécurité va crescendo.

Cinq personnes dont deux filles ont tabassé mon mari et menacé de me violer. C'est choquant et très marquant.

Et d'ajouter :