Elles travaillaient toutes les deux à la mairie d'Aix en Provence, elles sont décédées de la Covid 19

Deux collègues de bureau, employées à l'état civil de la mairie d'Aix en Provence, sont décédées à quelques jours d'intervalle, emportées par la Covid-19.

Comme le révèle France 3, la famille de l'une des deux victimes met clairement en cause la "non" gestion du Covid dans certains services de la mairie, et des pressions exercées pour reprendre le travail en présentiel.

Des "pots" organisées dans le service réunissant une douzaine de personnes sans gestes barrières - Nasséra, la fille de "Madame R" décédée à 64 ans

Deux familles en deuil qui pointent aussi la présence au bureau d'un collègue qui se savait porteur du Covid, mais qui n'avait pas jugé prudent de s'isoler.

Ce mardi, ont lieu les obsèques de l'une des deux victimes, dont la famille est bien décidée à faire éclater la vérité sur le décès de cette femme qui souffrait d'une maladie auto immune et se trouvait toute proche de la retraite.

Selon les proches des deux victimes, une troisième agent du service de l'état civil à la mairie d'Aix en Provence serait en ce moment même dans le coma.

Contactée par France Bleu Provence, la mairie d'Aix-en-Provence assure qu'une enquête administrative a été lancée.