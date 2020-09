Ils voulaient installer une ZAD dans les jardins de la Buisserate à Saint-Martin-le Vinoux

Six personnes ont été interpellées pour dégradations samedi matin tôt près de Grenoble et à proximité d'une zone de frêt SNCF. Elles ont expliqué être en repérage pour installer une ZAD afin de défendre des jardins collectifs.

Trois hommes et trois femmes âgés de 21 à 29 ans ont été interpellés pour dégradation samedi matin vers 3h30 à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), près de Grenoble, à proximité de la clôture de la zone de fret SNCF, indique ce lundi le parquet de Grenoble. Les 6 personnes, au casier judiciaire vierge, ont expliqué aux enquêteurs vouloir installer une ZAD (Zone à défendre) pour s'opposer à un projet immobilier social en lieu et place de jardins collectifs situés à proximité. Elles étaient ce lundi soir en cours de présentation à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations" et "tentative d'installation en réunion sur le terrain d'autrui". Le parquet réclame également leur placement sous contrôle judiciaire.

Depuis plusieurs mois des associations comme France Nature Environnement et des habitants manifestent contre un projet de rénovation urbaine qui supprimerait une partie des 5 000 mètres carrés de jardins collectifs ou "jardins ouvriers" qui sont en place depuis près de 70 ans dans ce secteur de la Buisserate à Saint-Martin-le-Vinoux. La commune évoque elle une rénovation nécessaire et "le maintien de 700 mètres carrés de jardins familiaux"

