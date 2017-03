Eloie : un enfant de 3 ans dans un état grave après une sortie scolaire

Un enfant de 3 ans et demi scolarisé au sein de la maternelle d'Eloie a été retrouvé, ce mercredi, inanimé dans le bus scolaire qui le ramenait, lui et sa classe, d'une sortie scolaire à la patinoire de Belfort. Une enquête a été ouverte et une cellule d'écoute mise en place dans l'école.

"C'est le pire cauchemar pour un parent, laisser son enfant le matin à l'école et le retrouver le soir à l'hôpital". Le maire d'Eloie, Michel Oriez, est toujours sous le coup de l'émotion. Ce mercredi, un enfant de 3 ans et demi, scolarisé dans la maternelle du village, a été retrouvé inanimé dans le bus qui le ramenait, lui et sa classe, d'une sortie scolaire à la patinoire de Belfort, dans un état de détresse respiratoire. Les pompiers lui ont prodigué les premiers secours avant de le transporter à l'hôpital de Besançon où le petit garçon est toujours, ce jeudi, dans un état grave.

Une cellule d'écoute mise en place dans l'école

Dans le village et surtout dans l'école, l'émotion est très forte et une cellule d'écoute a été mise en place: deux médecins scolaires et des psychologues ont écouté le personnel, les parents et les enfants qui le souhaitaient. L'inspecteur d'académie, Eugène Krantz, était présent également ce jeudi matin: "Je leur ai apporté tout mon soutien. Ce genre de drame est extrêmement traumatisant pour le personnel, on se demande toujours qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on a pu louper".

"Il est trop tôt pour savoir ce qui s'est passé"

Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour tenter de comprendre justement les raisons de ce drame. Les témoins, dont des enfants, ont été entendus ou vont être entendus. "Il est beaucoup trop tôt pour élaborer des hypothèses sur ce qui s'est passé", selon Ariane Combarelle, la procureure de la République de Belfort, "Il faut qu'on comprenne ce qui a pu causer cette détresse respiratoire et nous n'avons pas encore entendu tout le monde, sans parler du fait que nous avons affaire à des tous petits qui ont entre 3 et 5 ans".