Éloyes : un appel à témoin pour retrouver un jeune apprenti boulanger de 15 ans

Un maître chien et un hélicoptère ont été mobilisés pour tenter de retrouver le jeune homme

Éloyes, France

Les gendarmes des Vosges lancent un appel à témoins pour tenter de retrouver un jeune homme de 15 ans. Un hélicoptère a survolé le secteur d'Éloyes ce mardi. Un maître-chien a également été sollicité. C'est l'employeur de l'adolescent, apprenti en boulangerie, qui aurait signalé sa disparition, en ne le voyant pas venir au travail. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois à 5h du matin. Il portait un manteau blanc, brun, et bleu, un pantalon de boulanger, et des baskets blanches. Les opérations de recherche ont débuté dans la matinée, et se sont poursuivies dans la journée.