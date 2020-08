Élu 2e meilleur restaurant au monde, ce Breton reçoit menaces et lettres anonymes

"Vous avez tous des têtes de rats morts, vous courrez pour faire un grand sourire devant la presse". Voici le message d'une lettre anonyme reçue dans la boîte aux lettres du restaurant la Ville Blanche, à Rospez près de Lannion (Finistère). Il y a quelques semaines, l'établissement a été élu deuxième meilleur restaurant au monde selon le site de voyages TripAdvisor. "Un filtre à particules sur la tronche n'a jamais été bon pour le commerce", rajoute le message qui n'est pas signé.

"C'est vrai que c'est inquiétant de savoir qu'il y a des gens jaloux autour de nous, ou des gens simplement bêtes. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas de quoi l'humain est capable", avoue Yvann Guglielmetti, le co-gérant du restaurant. "Qu'est ce que ça va être la suite ? Cela ne fait que peu de temps que l'on est médiatisés", s'inquiète-t-il.

Sur les réseaux sociaux ou sur TripAdvisor, des messages fleurissent aussi pour critiquer l'établissement. "Il y a des clients qui sont venus commenter très récemment alors qu'ils sont venus manger à la fête des pères ! Ça fait loin quand même", regrette Yvann Guglielmetti. D'autres se demandent simplement pourquoi ce petit restaurant est encensé de cette façon. "Nous, non plus, on ne comprend pas pourquoi. Mais on pourrait simplement être content qu'un petit restaurant soit élu de cette manière-là. Surtout qu'on en a besoin en Bretagne", conclut-il.