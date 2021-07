Élus menacés par des anti-vaccins : Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer les mesures de protection

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a écrit vendredi soir aux préfets pour leur demander de renforcer les mesures de protection envers les élus dans le contexte des mobilisations des anti-vaccins Covid, a appris l'AFP ce samedi 17 juillet. Ces derniers jours, "des messages de menaces à l'encontre de parlementaires et d'élus se multiplient dans le contexte des revendications anti-vaccinales", écrit Gérald Darmanin dans cette note consultée par l'AFP, également adressée aux directeurs de la police et de la gendarmerie. En leur demandant "de mobiliser les forces de sécurité intérieure placées sous votre autorité pour rassurer les élus, prévenir ces actes et réagir rapidement en cas d'évènement", le ministre rappelle que des actions "parfois violentes" ont eu lieu sur des "permanences et à l'encontre des assistants parlementaires".

Une quinzaine de manifestants anti-vaccins ont ainsi envahi vendredi la permanence du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) à Châteaulin (Finistère), avant d'être mis en fuite par une patrouille de gendarmerie. Richard Ferrand avait par ailleurs annoncé jeudi porter plainte, en raison de menaces de mort reçues par des députés soutenant les mesures vaccinales et le pass sanitaire présentés lundi par Emmanuel Macron.

Renforcer la surveillance et la prévention

Dans le détail, Gérald Darmanin réclame aux préfets et aux forces de l'ordre de "renforcer la surveillance aux abords des permanences des parlementaires ainsi que de leur domicile le cas échéant" ou encore de prendre contact avec les parlementaires et élus pour "leur rappeler les démarches à suivre en cas d'incident".

De nouvelles manifestations d'anti-vaccins ont lieu ce samedi dans plusieurs villes de France.