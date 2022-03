L'intégralité des côtes de La Rochelle en font partie : le "Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis" abrite une biodiversité exceptionnelle. Un espace protégé, dont la richesse est souvent mal connue. France Bleu La Rochelle vous plonge dedans.

EM IMAGES : à la découverte du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis

Des estuaires à l'océan, il s'étend sur 6 500 kilomètres carrés de superficie. Bienvenue dans le "Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis".

Côté terre, cette vaste zone court de l'embouchure du Payré (Vendée) à la pointe de la Négade (Gironde), en passant par les côtes de Charente-Maritime. Côté mer, elle s'étend jusqu'au large du Golfe de Gascogne.

Le Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis s'étend sur 1 000 kilomètres de côtes. - © Parc naturel marin

Trait d'union entre l'océan et la terre, le Parc est devenu, comme sept autres en France depuis 2006, une aire protégée. Et pour cause : de par la richesse de ses écosystèmes, elle attire une multitude d'espèces, certaines parcourant des milliers de kilomètres pour y passer une partie de leur existence. Explications.

Une mosaïque d'habitats marins

La richesse de ce Parc réside, en grande partie, entre ses estuaires et ses pertuis. Limitrophes des côtes, les estuaires correspondent à ces embouchures de cours d'eau, comme celle de l'Estuaire de la Gironde. Une porte vers l'océan pour les alluvions transportés depuis terre.

Estuaire du Payré, en Vendée. - © Olivier Roux - OFB

Une fois l'estuaire dépassé, ces alluvions se déposent alors dans les pertuis. À marrée basse, ces zones peu profondes laissent place à de vastes étendues de vase, de sable et de roches. Une parfaite mosaïque d'habitats marins.

Mosaïque d'habitats au Perré d'Antiochat , sur l'Ile d'Oléron. - © Cécile Barreaud - OFB

Ajoutez à cela quelques îles pour protéger des vents trop forts, comme celle d'Aix, de Ré ou encore d'Oléron : vous obtenez un cadre de reproduction et de vie idéal pour différentes espèces.

"Outre les poissons tels que la seiche, on va aussi avoir de grands effectifs d'oiseaux. Les échassiers, les canards et des oies viennent ici, par exemple, à partir de l'été. Ils restent ensuite tout l'hiver." Raphaël Leprince, Coordinateur du suivi des oiseaux d'eau côtiers au PNM.

La pêche au plancton

Ces estuaires n'ont pas seulement un impact sur la formation des ces habitats. Ils jouent également un grand rôle dans la production de nourriture pour les espèces marines.

Lorsque les eaux douces des fleuves, chargée en nutriements, rencontrent les eaux salées de l'océan au niveau de ces embouchures, le plancton pullule.

"C'est le premier maillon des chaînes alimentaires : il va servir à nourrir ensuite les poissons comme les petites soles ou les petits bars. Yohan Weiller - chargé de mission pêche et conchyliculture pour le PNM.

Une sole de roche. - © Thierry Lèques

"Ces poissons, quand ils grandissent, viennent alimenter l'ensemble des stocks qui sont pêchés dans le Golfe de Gascogne". Yohan Weiller - chargé de mission pêche et conchyliculture pour le PNM.

Bécasseaux sanderling (Calidris alba) à la recherche de nourriture. - © Cécile Barreaud - OBF

Alerte pollution

Un habitat adapté, protégé des vent, et de la nourriture à volonté. Le Parc est un paradis pour bien des espèces. Mais notre littoral les attirera-t-il toujours autant ? Élément indispensable à ce riche écosystème, l'eau de mer du Parc n'en est pas moins très polluée.

"D'une part, la qualité est altérée par les eaux qui arrivent du bassin versant, entre les activités industrielles, agricoles, domestiques... Mais aussi des dégradations en mer, avec les pollution accidentelles les marées noires...". Aurélie Lassus-Debat - chargée d'études qualité de l'eau pour le PNM.

Les bivalves, animaux filtres, sont très sensibles à la qualité de l'eau. - © Nathalie Bessonneaud

Résultat : la qualité de l'eau du Parc est considérée, au regard des normes Européennes, comme "moyenne" à "mauvaise". Pour l'heure, ni les sources de cette pollution, ni leur impact sur les espèces n'ont été clairement identifiés.

Une étude portée par le Parc naturel marin est en cours. Elle doit donner des réponses d'ici deux ans.