Embaucher, réformer, revaloriser l’institution : les principales conclusions des Etats généraux de la justice

Lancés par la présidence en octobre 2021, avant le mouvement inédit des magistrats, les États généraux de la justice se sont achevés fin avril. Après six mois de consultations et des semaines d'attentes, le rapport, qui contient des recommandations pour remédier au "délabrement avancé" de l'institution judiciaire, a été remis ce vendredi à Emmanuel Macron, a indiqué Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'Etat, à qui le chef de l'Etat avait confié le pilotage de ce rapport.

Le document, qui a pour mission de "remettre à plat le système judiciaire", est censé devenir la feuille de route de ce second quinquennat. Le président de la République a d'ailleurs demandé ce vendredi au garde des Sceaux d'engager "une concertation" avec les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions de ce rapport, afin de prendre des "décisions concrètes" dès la rentrée.

Voici une synthèse des principales propositions contenues dans ce document de 217 pages, rédigé par douze personnalités dont des magistrats, des avocats et des politiques.

Augmenter les moyens de la justice

"Les États généraux de la justice ont confirmé l'état de délabrement avancé dans lequel l'institution judiciaire se trouve aujourd'hui" écrivent les auteurs du rapport, qui estiment que "la justice ne parvient plus à exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes". Le rapport relève notamment un "sentiment de désespoir" face au manque de moyens humains et matériels dédiés à la Justice.

Les auteurs préconisent donc "de recruter au moins 1.500 magistrats supplémentaires (en plus du remplacement des départs à la retraite" , dans les cinq années à venir. Ils souhaitent également faire appel à des "juristes assistants contractuels", dont le nombre "ne devrait pas être inférieur à 2.000", et demandent l'embauche "de 2.500 à 3.000 greffiers" et de 2.000 agents administratifs et techniques.

Revaloriser la justice civile

Le comité fait un constat : débordée, la justice civile est trop lente et "ne parvient plus à trancher les litiges dans des conditions décentes". Les délais des jugements ne cessent d'augmenter, "s'établissant ainsi en 2019 à 13,9 mois en première instance [pour un divorce ou un conflit de voisinage par exemple] et à 15,8 mois en appel, tandis que les conseils des prud’hommes statuent en plus de 16 mois." Pour raccourcir les délais, les auteurs du rapport appellent "à recentrer le rôle du juge sur ses missions fondamentales".

Ils rappellent également que "la première instance doit être le lieu où la justice est prioritairement rendue et l'appel (doit) cesser d'être l'instance où se rejuge la totalité du litige". Ils plaident pour "le retour de la collégialité, gage d'une justice de qualité" et insistent pour "la mise en place d'une équipe de collaborateurs autour du juge, afin de limiter la dimension solitaire de l'activité judiciaire et de concourir à une meilleure qualité des décisions".

Réformer la justice pénale

En matière pénale, le rapport propose de réécrire le code de procédure pénale, jugé "excessivement complexe, illisible et (qui) doit être refondu".

Les auteurs proposent également "le maintien du juge d’instruction", "au regard de son apport estimé décisif dans les affaires les plus complexes", qui "engagent l’autorité et la réputation de la justice".

Limiter le recours à la prison pour lutter contre la surpopulation carcérale

Le rapport réaffirme un principe : "La peine ne doit pas se limiter à une sanction, par privation de liberté, d'un comportement délictuel ou criminel mais doit également, en garantissant un suivi individualisé et pluridisciplinaire, favoriser la réinsertion de l'auteur et réduire les risques de récidive". Il préconise donc de limiter le plus possible les courtes peines de prison qui ne permettent pas "d'agir sur un comportement".

Réformer le Conseil supérieur de la magistrature (CSM)

Le rapport pose la question de l'indépendance des magistrats du siège - les procureurs - par rapport à la Chancellerie.

Il recommande "pour renforcer l’impartialité dans la nomination et la gestion des magistrats du ministère public, de conférer au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) un pouvoir d’avis conforme sur les propositions de nomination de ces magistrats ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent."

Supprimer la Cour de justice de la République (CJR)

Alors que 20.000 plaintes ont été déposées contre les ministres en exercice depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le comité est favorable à "une réforme constitutionnelle tendant à supprimer la Cour de justice de la République". L'idée étant que "les ministres soient responsables pénalement devant les juridictions de droit commun pour les crimes et délits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, au même titre que les autres responsables publics."