Embrouille sur les réseaux sociaux : ils se font rouer de coups en pleine nuit à Guingamp

C'est une histoire de propos tenus sur les réseaux sociaux qui dégénère. Dans la nuit de samedi à dimanche, à Guingamp (Côtes-d'Armor) vers 4 heures du matin, une quinzaine de personnes se présente devant la maison des victimes, 1 homme et 3 femmes dont une mineure de 17 ans. Ils auraient tenu des propos sur les réseaux sociaux qui n'ont pas plus aux agresseurs. Une rixe éclate devant le domicile. Les victimes se font alors rouer de coups, certains assénés avec des battes de base-ball.

Déjà connus de la justice

Les gendarmes identifient rapidement les personnes mises en cause. Ils sont déjà connus de la justice car régulièrement impliqués dans des incivilités sur le secteur de Guingamp. Le 30 juin, quatre jeunes sont interpellés par une vingtaine de militaires. Placés en garde à vue, ils sont ensuite présentés devant le tribunal de Saint-Brieuc.

Incarcérés sur le champ

Deux d'entre eux sont incarcérés sur le champ compte tenu de leurs antécédents judiciaires. Le premier est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, tandis que le second écope de 15 mois de prison dont 10 avec sursis. Les deux autres individus sont condamnés à 10 mois de prison avec sursis. De plus, les 4 individus ont l'interdiction stricte de se rendre dans le département des Côtes-d'Armor pendant une durée de 2 ans.