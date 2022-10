Centre de Rétention d'Hendaye : le syndicat SGP Police FO dénonce une violente émeute ce lundi soir

Selon le syndicat de policiers SGP - Police FO, le centre de rétention d'Hendaye a connu des violences ce lundi soir. Dans son communiqué, le syndicat parle carrément d'émeute. Certains étrangers en situation irrégulière s'en sont pris au mobilier entrainant un début d'incendie. La violence était telle que des renforts ont été appelés. La BAC ( brigade anti-criminalité) de Bayonne et le SPAFT ont rapidement mis fin à la situation. Plusieurs personnes ont été interpellées.

"Les CRA en France sont de véritables cocottes minutes prêtes à exploser"

Dans son communiqué, le syndicat Unité SGP Police FO assure que de tels faits sont de plus en plus "récurrents". Il réclame le renfort d'une dizaine d'agents au centre de rétention d'Hendaye et de conclure " les CRA en France sont de véritables cocottes minutes prêtes à exploser".

Fin septembre 2021, les 24 retenus du CRA d'Hendaye avaient été évacués suite à un incendie parti d'une cellule.

De son côté, dans son rapport annuel publié mi-septembre, la Cimade dénonçait l'augmentation constante du temps passé au CRA par les migrants en situation irrégulière. C'est 27 jours en moyenne alors que c'était 16 jours avant l'épidémie de Covid.

Au Pays Basque, 219 personnes ont été retenues en 2021.