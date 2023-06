Émeute à Joigny après la mort de Nahel : c'est "terrible", selon le maire

La nuit a été courte pour Nicolas Soret, le maire de Joigny. Sa ville, comme de nombreuses autres en France, a été secouée par des violences urbaines, suite à la mort mardi à Nanterre d'un jeune homme, tué par un tir de police. Encore sonné par les incidents de la nuit, le maire de la 3è ville de l'Yonne s'est rendu ce vendredi au matin rencontrer les habitants du quartier de La Madelaine. Dans la nuit un commerce a été attaqué et saccagé, un bus scolaire incendié, il ne reste que la carcasse, des poubelles sont parties en fumée.

Les jeunes voulaient en découdre avec les forces de l'ordre

Mais au delà des dégâts matériels, le quartier a été le théâtre d'une "émeute" de l'aveu même du maire. "plusieurs dizaines de jeunes gens qui ont cherché la confrontation : c'était assez manifeste qu'il y avait une volonté d'affrontement très dur avec les forces de l'ordre, c'est ce qui a été ressenti sur le terrain" précise au micro de France Bleu Auxerre , Nicolas Soret.

Les habitants ont les mots de la colère et plus encore, de la peur

Le maire de Joigny qui a donc rencontré des habitants : "qui ont les mots de la colère, et plus encore des mots de la peur", lui même semble désabusé par ces violences : on travaille beaucoup à rendre la vie meilleure dans ces quartiers et je ne comprends par ces mouvements qui viennent dévaster, c'est terrible !"

j'ai l'impression que l'histoire est en train de s'écrire de la même façon qu'en 2005

Et le maire de conclure cet entretien : j'ai, je pense comme tout le monde, le souvenir de 2005 et j'ai l'impression que l'histoire est un peu en train de s'écrire de la même façon , j'appelle tout le monde au calme à Joigny, comme ailleurs, il faut laisser la justice dire le droit et il faut avoir confiance dans la justice.

