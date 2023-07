Emeutes: 45 personnes interpellées cette nuit dans le Nord-Pas-de-Calais

Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ont communiqué dans la matinée le bilan des interpellations de cette sixième nuit d'émeutes qui a été globalement plus calme. Dans le Nord, 22 personnes ont été interpellées dans la nuit. Il y en a eu 23 dans le Pas-de-Calais, "dans quelques communes du bassin minier et de façon plus ponctuelle à Arques et Outreau."

