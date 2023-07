Emeutes à Béziers, Robert Ménard appelle à dénoncer les gamins impliqués dans les violences urbaines

Robert Ménard est reçu ce mardi 4 juillet 2023 à l'Elysée par le président Emmanuel Macron comme de nombreux élus dont les villes ont été touchées par les violences urbaines.

Avant cette rencontre, le maire de Béziers s'est rassemblé devant l'hôtel de ville biterrois pour dénoncer l'attaque samedi dernier du domicile personnel du maire de L'Haÿ-les-Roses.

Après les violences dans les quartiers de la Devèze et celui de la Grangette (en marge de la mort de Nahel, tué il y a une semaine par un policier en région parisienne), Robert Ménard demande aux habitants de dénoncer les enfants qui seraient impliqués dans ces dégradations . L'élu s'est confié à France Bleu Hérault.

"Quand vous savez que votre voisin fait des choses pareilles vous le dénoncez. C'est aussi simple que ça".

"Il faut mettre les familles devant leurs responsabilités. A un moment donné il faut arrêter de se cacher derrière les mots. Aujourd'hui ce n'est pas possible qu'à la Devèze, le quartier que je connais le mieux, c'est 50 ou 80 gamins qui foutent le feu, comme ils l'ont fait ces derniers jours, qui rentrent à 4h du matin chez eux et qu'aucun adulte ne s'en est aperçu. Et aucun adulte n'a été capable de mettre un nom sur le petit con qui a fait ça ? Je ne le crois pas.

"Alors le minimum, si on veut pas être un complice de ces émeutes, c'est de dénoncer"- Robert Ménard

"Rien ne justifie de caillasser les forces de l'ordre. Rien ne justifie de mettre le feu à des mairies, ou des écoles. L'Etat, l'agglo et la ville de Béziers ont investi plus de 150 millions d'euros dans le quartier de la Devéze en l'espace de 10 ans. C'est le quartier où nous investissons le plus d'argent, où il y a le plus de services publics. Je ne veux plus qu'on nous explique qu'on abandonne des quartiers".**

**"Il y a des gamins qui sont prêts à mettre le chaos dans nos villes. Mais au détriment de qui ? Ce sont des saligauds, des voyous, des petites ordures".

"Il ne faut pas céder du terrain. Cette France qu'on aime est menacée. Il ne faut accepter aucun dérapage. Nous avons besoin de vous tous. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, des autorités. Mais celle de chacun d'entre nous. Comment se fait-il que des gamins qui empestent l'essence rentrent chez eux eux sans que personne ne dénonce qui a fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette loi de l'omerta qui fait qu'on préfère sa communauté de quartier pour ne pas alerter les parents, ou la police si elle en a besoin".

"Des gens d'eux même prendront les choses en main si rien n'est fait et s'en prendront à un certain nombre de petits voyous"

"Il ne faut pas en arriver-là. Les maires que nous sommes, ne veulent pas qu'on en arrive-là. Mais pour cela, il faut donner un peu plus de pouvoir à la police municipale"

A Béziers, dans la nuit de jeudi 29 au vendredi 30 juin 2024 p lusieurs locaux ont subi d’importantes dégradations : le centre culturel Albert Camus (intrusion et début d’incendie), la mairie annexe du quartier de la Devèze (intrusion et dégradations), la mission locale du Biterrois, bureaux du plan local d’insertion ou encore le bureau de poste du quartier de la Grangette (attaque d’un DAB). Plusieurs commerces ont également fait l’objet d’intrusions et de dégradations