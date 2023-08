"Émeutes" à Bourges après la mort de Nahel  : deux jeunes hommes relaxés

C'était il y a déjà plus d'un mois. Une partie de la France s'embrasait suite au décès du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre. À Bourges, plusieurs nuits d'émeutes se sont succédées, avec des dégradations commises, sur des commerces, ou encore sur des véhicules, incendiés. Aujourd'hui, l'émotion est un peu retombée. C'est dans ce contexte que deux jeunes âgés de 18 ans étaient jugés à Bourges, car soupçonnés d'avoir participé aux émeutes dans la cité berruyère. Ils ont tous les deux été relaxés au bénéfice du doute, faute de preuves.

Les deux prévenus contestent avoir participé aux émeutes

Les deux prévenus présents au tribunal de Bourges ce lundi n’ont pas vraiment les profils de gros délinquants. Leurs casiers judiciaires sont vierges. Ils vivent chez leurs parents. Le premier explique qu'il va entrer en bac pro électricien en septembre, le second est en recherche d’emploi, et s’est inscrit récemment dans une agence d’intérim. Ils contestent tous les deux avoir commis des dégradations ou avoir tiré des projectiles en direction des forces de l’ordre lors des émeutes qui se sont déroulées à Bourges. Tous les deux racontent s’être retrouvés dans les groupes d’émeutiers sans vraiment le vouloir.

L’un des deux jeunes jugé ce lundi raconte qu’il était avec des copains, au city stade du quartier des Gibjoncs quand il a entendu les émeutiers se rapprocher. En se rendant compte que la situation était tendue avec les forces de l’ordre, il explique avoir voulu rentrer chez lui, et s’être retrouvé dans la foule, sans pouvoir en sortir car il aurait été pris en étau entre les flashballs d’un côté et des fumigènes de l’autre. « J’ai suivi mon instinct, j’ai couru aussi (…) On était encerclés par les forces de l’ordre » explique-t-il. La présidente l’interroge : « Vous avez lancé quelque chose vous ? » « Non » répond le jeune homme. "Quand bien même il n'aurait pas jeté de projectile, il a participé" estime de son côté la procureur.

Le second jeune homme mis en cause était également avec des amis, du côté de Cap Nord cette fois, lorsqu'il a entendu les émeutiers se rapprocher. Il reconnaît s'être alors rapproché, par curiosité : « J’avais vu des images d’affrontements à la télé (…) ca m’a intrigué (...) je ne souhaitais pas participer (…) j’ai fait l’erreur d’aller voir » explique-t-il à la barre. En face la procureur rétorque que le prévenu a bel et bien été vu en train de jeter un projectile, avant de tenter de se cacher dans un buisson. Lui conteste. Il évoque une interpellation musclée, au cours de laquelle il aurait été écrasé au sol et menotté. "Vous avez porté plainte ?" l'interroge la présidente. "Non" répond le jeune homme, affirmant qu'on lui aurait dit que cela pouvait se retourner contre lui.

Les avocats de la défense dénoncent un procès "pour l'exemple"

Les deux avocats de la Défense n'ont cessé de dénoncer un procès "pour l'exemple". "On nous présente cette opération comme le coup de filet consécutif aux émeutes" à Bourges, "mais la procédure concernant mon client fait deux pages" s'agace le premier, maître Antoine Fourcade. "C'est une procédure qui fait pschitt" résume-t-il dans sa plaidoirie, en parlant d'une "procédure bancale", avec des questions qui n'ont pas été posées selon lui par les officiers de police judiciaire, et un manque de preuves (des images de vidéosurveillance notamment) concernant son client.

« Même si ca peut échauffer certains esprits, je vous le dis, mon client n’a rien contre les institutions (…) avec le traitement qu’il a reçu, je doute fort qu’il puisse aujourd'hui donner du crédit à l’institution policière (…) le traitement qu’il a subi est inadmissible » dénonce l'avocate du second, maître Julie Dallois, en rappelant que les deux jeunes hommes mis en cause ont été incarcérés pendant deux nuits à l'issue de leur garde-à-vue, avant de pouvoir ressortir en étant placés sous contrôle judiciaire début juillet.

Le tribunal a de toute évidence jugé lui aussi qu'il manquait de preuves pour dire que ces deux jeunes ont participé aux violences urbaines, puisque la relaxe a été prononcée, au bénéfice du doute. La procureur demandait une peine de travaux d'intérêt général. Le parquet dispose de 10 jours pour faire appel de la décision de justice qui vient d'être rendue.

Un troisième jeune homme jugé en septembre pour des faits similaires

Un troisième jeune homme, âgé de 19 ans, est également poursuivi pour les mêmes faits. Son procès a été repoussé à plus tard, au 11 septembre, car il n’y a pas eu d’expertise psychologique pour le moment le concernant. En attendant, son contrôle judiciaire est maintenu. Au contraire des deux jeunes relaxés ce lundi, il avait reconnu, lui, un jet de caillou.

Les trois jeunes hommes devaient dans un premier temps être jugés dès le lundi 3 juille t , au sortir d’un week-end agité à Bourges, mais l’audience avait été renvoyée.