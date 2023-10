Emeutes à Joeuf : un an de prison avec sursis pour les deux jeunes qui ont mis le feu à la haie du maire

Deux jeunes de 20 et 21 ans ont été condamnés ce lundi à un an de prison avec sursis après les émeutes à Joeuf le 1er juillet dernier.

Deux jeunes de 20 et 21 ans ont été condamnés à un an de prison avec sursis ce lundi par le tribunal correctionnel de Val de Briey pour l'incendie de la haie du maire de Joeuf. Les faits se sont déroulés pendant les révoltes, survenues après la mort de Nahel à l'âge de 17 ans le 27 juin dernier. L'incendie à Joeuf a eu lieu quelques jours plus tard, lors de la nuit du 1er juillet dernier.

"Je voulais juste brûler la haie"

Le feu s'était dangereusement propagé au garage alors que le maire et sa famille était à l'intérieur de la maison. Les murs ainsi que la toiture et une caméra de vidéosurveillance ont été fortement endommagés. Lors du procès, les deux prévenus ont la même attitude et le même discours à la barre, les mains dans le dos, tête baissée, ils disent du bout des lèvres "avoir suivi l'effet de masse".

Ils ont le même profil, des amis d'enfance vivant à Joeuf avec un casier judiciaire vide, l'un intérimaire, l'autre agent de fabrication en CDI. "Je n'ai pas réfléchi aux conséquences, je regrette parce que ça aurait pu aller plus loin, je voulais juste brûler la haie", explique le plus âgé des deux.

Son avocate, Maître Cidji Mondélice-Pierrot parle d'un acte d'une "grande stupidité". "Ils ne se sont pas attaqués à un symbole de la république, il n'y avait aucune revendication politique, ils ne visaient pas la personne du maire et je les crois", ajoute-t-elle.

Une sanction "sévère"

Les deux prévenus repartent libres mais honteux avec une très lourde amende. Plus de 25 000 euros pour le préjudice matériel, 1500 euros pour le préjudice moral et 1000 euros pour les frais juridiques.

"C*'est quand même une sanction assez sévère pour deux jeunes qui n'avaient pas de casiers judicaires et sur plan du symbole c'était une audience importante*, estime Maitre Olivier Hurault, avocat du maire. On ne peut pas considérer que des dégradations commises à l'encontre des élus locaux soit un mode d'expression audible dans une société démocratique."