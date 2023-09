Emeutes à Joigny en juin 2023, quatre personnes interpellées

Les jeunes voulaient en découdre avec les forces de l'ordre, au lendemain d'une courte nuit dans le quartier de la madeleine, le maire de Joigny, Nicolas Soret avait réagi sur France Bleu Auxerre , dégouté par les dégâts, sonné par les mots de colère et de peur des habitants du quartier.

ⓘ Publicité

Bus calciné, commerce attaqué, poubelles brulées

Cette nuit là, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, un bus scolaire a été calciné, un commerce attaqué et saccagé, et de très nombreuses poubelles brulées; selon nos informations, un gendarme avait été légèrement blessé après le tir d'un cocktail molotov.

L'ADN confond les émeutiers

Deux mois et demi après ces émeutes, c'est l'ADN qui a permis de confondre les trois majeurs interpellés hier matin dans le jovinien, l'ADN retrouvé sur ces cocktails molotov qui ont été lancés. les trois majeurs âgés de 18 , 24 ans et 24 ans sont notamment poursuivis pour fabrication, détention non autorisée d'engins explosifs.

Comparution immédiate ce jeudi à Sens

Ils ont été déférés au parquet de Sens mercredi dans la soirée et seront jugés en procédure de comparution immédiate ce jeudi 21 septembre au tribunal de Sens. Le mineur , a été confié au parquet d'Auxerre.