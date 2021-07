Emeutes à la mort d’Adama : témoignages forts et rebondissements

Le procès des émeutes qui avaient suivi la mort d'Adama Traoré en juillet 2016 se termine ce vendredi, à la cour d'assises du Val-d'Oise, à Pontoise. Après trois semaines d’audience qui ont confronté son frère Bagui et quatre autres accusés à des dizaines de policiers et gendarmes parties civiles, le jury a eu deux jours pour délibérer sur 1.700 questions. Le verdict est attendu dans la soirée.

Quatre hommes, dont Bagui Traoré, donneur d'ordres présumé, étaient jugés pour tentatives de meurtre en bande organisée. Accusés d’avoir tiré avec des armes à feu pendant les affrontements de rue dans les heures et jours suivant la mort d'Adama Traoré à la caserne de Persan, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Le jeune homme noir de 24 ans était décédé le 19 juillet 2016 peu après son arrestation par des gendarmes. Persan et la commune mitoyenne de Beaumont-sur-Oise, où réside la fratrie Traoré, avaient alors connu trois nuits de violences urbaines.

Dans ce dossier périphérique de l'affaire Adama Traoré, devenue en cinq ans une cause emblématique du combat contre les violences policières, la compagne de Bagui Traoré comparaissait, elle, pour complicité et subornation de témoin. Plus de 80 gendarmes et policiers, blessés ou traumatisés par les émeutes se sont portés parties. Les cinq accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité mais les réquisitions des avocats généraux ne sont pas allées jusque-là.

"Quand on vise la tête, c'est pour tuer"

Par manque de preuve en effet, et à la surprise générale, le parquet a requis notamment l'acquittement de Bagui Traoré, présenté comme le donneur d'ordre des émeutiers. Dans un réquisitoire de quatre heures à deux voix, l'avocate générale a ainsi estimé que les éléments matériels faisaient défaut pour démontrer que le "jumeau" de cœur d'Adama Traoré avait fait partie des tireurs ou leur avait donné des ordres. "Je ne suis pas là pour faire des hypothèses, je n'ai pas de preuves. Et quand on n'a pas de preuves, on en tire les conséquences", a reconnu la représentante de l'accusation, estimant que l'audience avait donné une "lecture différente" des éléments issus de l'instruction.

Au démarrage du procès pourtant, les témoignages des forces de l'ordre semblaient accablants. Décrivant un guet-apens nocturne, un gendarme de la brigade de Persan avait décrit à la cour d'assises sa nuit du 22 au 23 juillet 2016. Trois jours qu'Adama Traoré a été déclaré mort dans la cour de la caserne de Persan peu après son arrestation par des gendarmes. Trois jours que des violences secouent Persan et les communes mitoyennes, situées à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. A un rond-point du quartier sensible du "Village", des gendarmes mobiles effectuent un contrôle quand la zone est plongée dans le noir et que des jeunes bloquent les routes avec des feux de poubelles.

"Il y a des mortiers (d'artifice, ndlr) qui explosent de partout. Mais on va s'apercevoir qu'en plus il y a des coups de feu", raconte le militaire. Les forces de l'ordre répliquent comme elles peuvent à coups de gaz lacrymogènes et de tirs de flash-balls, mais une gerbe de plombs vient se ficher dans le véhicule de police derrière lequel il s'est mis à couvert.

"J'ai à peine le temps de me retourner que je prends la (seconde) gerbe. Cette fois, j'ai été criblé sur tout le dos et le casque", poursuit le gendarme de 30 ans. Son équipement pare-balles le protège, il n'est pas blessé. "Quand on vise la tête, c'est pour tuer, ce n'est pas pour faire autre chose", assène-t-il.

Les forces de l'ordre décide de ne pas répliquer

C'est un cran nouveau qui est franchi dans les violences urbaines. C'est même "la plus grosse émeute armée qu'on ait connue en métropole", déclare plus tard à la barre l'ex-chef de la gendarmerie du Val-d'Oise. Pour répondre aux attaques, "on m'a demandé l'autorisation d'abattre des tireurs : on ne l'a pas fait", se rappelle le colonel commandant du groupement à l'époque. Sur les trois nuits d'émeutes, du 19 au 23 juillet, "c'est un bilan assez lourd", raconte le militaire. "Une centaine de coups de feu sur les forces de l'ordre, 35 blessés dont 13 par arme à feu, des dizaines d'incendies et surtout une population traumatisée", énumère le haut gradé. Un véritable "traumatisme pour les militaires engagés. On s'attendait à des mortiers, des bouteilles incendiaires, mais surtout pas à se faire tirer dessus", relate le général en uniforme. A l'époque, il pose pourtant ses lignes rouges dans la stratégie de maintien de l'ordre pour les nuits suivantes : pas d'usage d'arme à feu par les gendarmes, pas de recours à des grenades explosives susceptibles de mutiler des émeutiers.

La famille d'Adama Traoré fait bloc autour de son frère Bagui

Du côté de la défense, la famille Traoré fait bloc à la barre autour de Bagui, donneur d'ordres présumé de ces violences urbaines, en dénonçant un "acharnement" contre lui. Les émeutes, "ça a pété à Beaumont, à Persan, à Champagne, à Bruyères (des villes voisines, ndlr). Mon frère ne pouvait pas être partout, il était à la maison avec moi", affirme Lassana Traoré, un des grands frères de la famille, en décrivant une atmosphère de "guerre" sur place. Avec Bagui incarcéré depuis 2016, notamment pour d'autres condamnations, "ça fait maintenant cinq ans qu'on vit un drame familial, qu'on vit un peu un acharnement", dénonce ce grand quadragénaire longiligne, appelant le jury à se détacher du casier judiciaire chargé de son frère.

"Je ne comprends pas pourquoi une telle accusation", s'étonne également Maïmouna, la concubine de Bagui, rencontrée dans l'avion qui le ramenait du Mali après les funérailles d'Adama. Même ligne inflexible du côté de sa mère Hatouma: "Bagui n'a rien fait".

"Qu'on laisse notre famille tranquille !", a également demandé Assa Traoré, la sœur d'Adama devenue une emblématique militante antiraciste. "Je me retrouve à la barre du mauvais côté. Je me retrouve avec ma famille du côté des coupables, pas du côté des victimes", lance la femme de 36 ans.

"J'ai rien à voir dans l'affaire", répète Bagui à la barre

Durant les trois heures d'interrogatoire, souvent tendu, parfois laborieux, Bagui Traoré, a lui, clamé son innocence. "Je n'ai rien à voir dans l'affaire de tentative de meurtre", a-t-il martelé, debout dans le box des accusés, crâne rasé, bouc et t-shirt couleur rouille. A l'origine de l'interpellation d'Adama Traoré, la recherche et l'arrestation par les gendarmes de Bagui Traoré dans une affaire d'extorsion de fonds. "S'il n'y avait pas eu l'extorsion, y'aurait pas eu d'interpellation, y'aurait pas eu de mort d'Adama", a lâché Bagui Traoré. Le jeune homme répond du tac-au-tac, interrompt et se défend avec véhémence, face aux questions du président, celles des avocats généraux ou des avocats des parties civiles. "J'ai la voix qui monte parce que je suis frustré de tout ce qui m'arrive", se justifie-t-il. "Mon frère il est mort pour rien. J'ai fait cinq ans de prison pour rien".

La loi du silence

Comme durant l'enquête, une grande partie des faits a donc été nié à l'audience ont ainsi regretté les avocats des parties civiles qui dénonçaient, dans leurs plaidoiries, la "loi du silence" du quartier. "La peur, la pression, les représailles" qui ont rendu l'enquête "si difficile", a déploré notamment Me Rodolphe Bosselut. "Ces nuits-là, on a tiré délibérément sur des gendarmes et des policiers avec des armes à feu avec l'intention de les tuer, ni plus ni moins", a dénoncé l'avocat.

Même goût d'inachevé du côté de la défense. Pour des raisons différentes évidemment mais un sentiment de "naufrage" de l'institution judiciaire, au lendemain des retentissantes réquisitions d'acquittement pour Bagui Traoré, personnage principal du procès. "On a vu tout au long de ces débats l'accusation se détruire. C'était un naufrage. Pas une question sur les faits. Pas une question sur son emploi du temps pendant les trois jours d'émeutes", a tonné notamment Me Florian Lastelle, un de ses trois avocats.

Le ministère public a par contre demandé jusqu'à douze ans de réclusion criminelle pour trois auteurs présumés de tirs, ainsi que trois mois de prison pour subornation de témoin à l'encontre de la compagne à l'époque de Bagui Traoré. Le jury est parti délibérer ce jeudi midi. Le verdict est attendu dans la soirée de ce vendredi 9 juillet.