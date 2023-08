Émeutes à Marseille : cinq policiers du RAID en garde à vue après le décès de Mohamed

Après l' affaire du jeune Hedi , roué de coups en marge des émeutes à Marseille, la justice prend en main désormais l'affaire de Mohamed . Cet homme de 27 ans est mort dans la nuit du 1er au 2 juillet. Après l'ouverture d'une information judiciaire, le parquet de Marseille annonce ce mardi que cinq policiers du RAID ont été placés en garde à vue. D'autres policiers sont également entendus en qualité de témoins.

Un probable choc violent au niveau du thorax

Début juillet, le parquet évoquait comme "probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d'un projectile de type flashball". "Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche", avait alors précisé le parquet. La victime a été découverte cours Lieutaud, dans le centre de Marseille, puis transportée à l'hôpital où elle est décédée.

"À ce stade, il n'est pas possible de déterminer le lieu où cet impact est intervenu", précisait le parquet. Les faits se sont produits alors que des émeutes et des pillages étaient en cours dans le secteur "sans qu'il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone".