Émeutes à Marseille : les transports de nouveau fermés à 19h, les manifestations interdites ce samedi

Les métros, bus et tram assureront leurs derniers départs à partir de 18h

Après une deuxième nuit de violence, Marseille constate les dégâts et pense déjà la prochaine soirée ce samedi soir. La préfecture de police annonce dès ce matin que les transports seront denouveau à l'arrêt à 19h ce soir, comme la veille. Les derniers départs se feront à 18h au plus tard pour la plupart des lignes de bus, métro et tramways.

ⓘ Publicité

La préfète de police s'apprête par ailleurs à prendre un nouvel arrêté dans la journée, interdisant les manifestations, mais aussi les transports et usages d'artifices, vente à emporter de carburant dans des containers et objets pouvant servir d'armes par destination. Ces interdictions durent jusqu'à lundi matin.