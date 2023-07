Emeutes à Nancy : un mois après, "tous les matins, j'ai la boule au ventre"

Les deux portes vitrées et la vitrine du tabac-presse sont toujours en partie fissurées, mais de grands panneaux de bois masquent maintenant les dégâts. Près d'un mois après, France Bleu Lorraine est retournée quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, là où les violences urbaines ont éclaté en réaction à la mort de Nahel . "Tous les matins, quand je viens, j'ai la boule au ventre", lâche le buraliste, encore choqué par ce qu'il a vécu.

4 à 5.000 euros de préjudice financier

C'est dans la nuit du 29 au 30 juillet que plusieurs émeutiers viennent fracasser sa vitrine et ses deux portes coulissantes à coup de pierres, et pénètrent dans le tabac. Ils repartent avec une télévision, des téléphones et toutes sortes d'articles. Depuis, les débris ont été balayé, le magasin remis en ordre et "des artisans sont venus prendre les mesures", décrit Hassane devant la devanture de son magasin, il faut tout fabriquer par rapport à l'emplacement des vitrines parce que cela va être du sur-mesure."

Cela va prendre encore deux mois pour que tout soit remis en état. Si on ajoute les vols et les dégâts, le buraliste évalue le préjudice à 4 à 5.000 euros. "Il y a deux experts qui doivent passer, le mien et celui du propriétaire, et sur le plan de la législation il faut qu'ils voient qui a la responsabilité, qui va prendre la facture au niveau des assurances", poursuit le buraliste. Il est plutôt confiant, car couvert selon son contrat par des faits de vandalisme.

Toujours sous le choc

Sa clientèle a réinvesti son établissement, comme Henri, un des habitués : "Justement, je lui demandais quand est-ce que l'assurance va remettre en beauté les lieux, parce qu'il est sympa, il mérite, c'est très important le tabac, s'il n'est pas là, on fait la tête." Un retour à la normale en apparence car Hassane a encore du mal à s'en remettre. "J'ai toujours cette appréhension en me disant : "Est-ce qu'il va arriver quelque chose à mon tabac ?" Cela m'a beaucoup marqué et cela a porté un coup sur ma santé", décrit le buraliste.

En parallèle, le bureau de poste du Haut-du-Lièvre est toujours inaccessible, mais l'établissement est "une priorité", selon la direction, qui n'est pas encore en mesure de donner une date de réouverture. La mairie annexe, victime d'un incendie, a été transférée dans des locaux appartenant au département. L'opticien est loin de pouvoir rouvrir, la boutique a été dévastée par les flammes. Le gérant nous indique qu'il n'a aucune visibilité sur les indemnités de ses assurances.