Émeutes à Nantes : les habitants de Saint-Herblain privés de leur bureau de poste, incendié

C'est l'une des nombreuses conséquences des dégâts à Nantes après la nuit de jeudi à vendredi 30 juin. À Saint-Herblain, les habitants sont privés du bureau de poste Pablo Neruda. Le bâtiment, incendié dans la nuit, est complètement parti en fumée. Seule la partie "carré pro", où sont stockés les colis, n'a pas été détruite. Un bureau de poste qui faisait également office de banque pour les habitants, pour qui s'attaquer à leurs commerces de proximité est incompréhensible.

Le bureau de poste le plus proche à Nantes Bretagne

Étant donné l'importance des dégâts, le bureau de poste sera fermé pour une longue durée. Dès lundi 3 juillet, pour les opérations postales et bancaires, les clients seront accueillis au bureau de poste de Nantes Bretagne (place de Bretagne) à Nantes. Le centre La Poste de Bellevue est, lui, fermé pour travaux. En revanche, la distribution du courrier et des colis reprendra normalement à Saint-Herblain ce samedi 1er juillet. Les courriers et colis qui étaient en instance au carré pro de Saint-Herblain, intacte, avant le 30 juin, sont mis à disposition des clients dès lundi à La Poste Espace Client Pro, 3 rue du Solay à Orvault, ouverte du lundi au vendredi de 12h30 à 18h.