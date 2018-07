L'IGPN, la police des polices, va devoir examiner le cas d'un policier de la compagnie de CRS de Bergerac, qui a tiré un coup de feu et blessé mortellement un jeune homme de 22 ans, lors d'un contrôle de police, ce mardi soir. Selon une source syndicale, il s'agit d'un policier d'une quarantaine d'années, ayant le grade de brigadier-chef, l'un des plus hauts gradés de la police, très expérimenté et n'ayant eu, au cours de sa carrière, "aucun souci particulier".

Selon le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), les CRS tentent d'interpeller un jeune homme, au volant d'une voiture, qu'ils soupçonnent de trafic de drogue. Il recule alors brusquement vers des policiers et des enfants en vélo, et touche un CRS au genou. L'un de ses collègues, de la compagnie de Bergerac donc, qui était présent pour sécuriser le contrôle, fait feu sur l'automobiliste, qui décédera quelques heures plus tard, touché à la gorge. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Nantes, présent sur place. L'IGPN, basée à Rennes, est également co-saisie.

Ce mardi soir, la mort de ce jeune homme, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol en bande organisé, a provoqué des émeutes dans les quartiers du Breil, où il est mort, de Malakoff et des Dervallières. Il n'y a eu aucun blessé, mais les policiers ont été particulièrement pris pour cible, recevant de nombreux jets de coktail molotov. Une partie du centre commercial du Breil a été également incendiée.