Émeutes à Sens : deux mois après, l'avenir du centre social des Champs Plaisants est incertain

Dans l'Yonne, deux mois après les émeutes, les villes de Sens, Auxerre, Migennes, Saint-Florentin et Joigny en portent encore par endroit les traces : chaussée déformée par les feux de poubelles, bâtiments incendiés, commerces endommagés. Ces destructions nombreuses ont un coût pour les communes, à Sens par exemple, plus de 200.000 euros de dépenses imprévues auxquels s'ajoutent une incertitude sur les 3,2 millions d'euros engagés par la ville dans le cadre du chantier du centre social des Champs Plaisants, incendié le 30 juin dernier. Un projet dont l'avenir est désormais incertain annonce le maire de Sens, Paul-Antoine de Carville sur France Bleu Auxerre.

ⓘ Publicité

"Entreprises et assurances sont en train de négocier"

"Ce centre en construction appartient aux entreprises jusqu'à la livraison finale de l'objet. Pour l'instant, ce sont les entreprises avec leurs assurances qui sont en train de négocier pour pouvoir se faire rembourser ce qui a été endommagé", explique le maire de Sens, "donc nous nous sommes dans une situation un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a versé de l'argent, beaucoup d'argent en acompte et pour des réalisations qui ont été faites, mais nous ne sommes pas propriétaires de ce bien."

Paul-Antoine de Carville, maire de Sens dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Dans ces conditions, le centre social incendié va rester en l'état quelques temps et ne peut pas à être reconstruit à court terme, pour des raisons financières, mais aussi par choix explique Paul-Antoine de Carville : "quoiqu'il arrive, l'ensemble du bâtiment devra être détruit parce qu'il a été trop abîmé par la chaleur et il sera soit reconstruit en l'état, soit différemment."

Le projet de centre social peut-il être abandonné ?

"La présence (de la ville) dans le quartier est certaine et on continuera d'imaginer une maison, un espace qui réponde aux attentes des citoyens, c'est essentiel. Mais quand je vois qu'on a mis quatre ans à construire un centre social qui n'a même pas été finalement livré, pour qu'il puisse être brûlé, cela nous interroge aussi sur ce qu'on doit proposer comme type de constructions dans un quartier qui malheureusement nous montre au fur et à mesure des années qu'il n'a pas été apaisé par une petite bande de jeunes qui se permettent d'avoir brûlé une école (en 2014), on a eu le centre commercial qui a été brûlé par une personne un peu dérangée, mais ça quand-même brûlé et puis le centre social. Donc en fait, tous les quatre ans, un équipement structurant du quartier brûle, donc il faut qu'on s'interroge. Je veux dire aux habitants qu'on abandonnera pas le quartier, on reconstruira, mais comment ça s'appellera je ne peux pas le dire parce qu'il faut qu'on en décide collectivement."