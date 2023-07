Émeutes à Sens : interpellé, il pourrait échapper à une condamnation ce mardi

Samedi, dans la nuit, le jeune émeutier fait pourtant partie du groupe d'une trentaine de pillards qui attaquent la bijouterie de la rue Alsace-Lorraine à Sens dans l'Yonne. En quelques minutes, le rideau de fer et la vitre blindée sont fracassés. La vitrine vidée. Mais lui trébuche et la police l'interpelle, bijoux en poche.

Le jour de son anniversaire

Devant les enquêteurs, le mis en cause reconnait les faits et explique "qu'il n'a pas de revendication particulière et que la mort de Nahel est un prétexte pour mettre le bazar". Nous sommes alors samedi matin, premier juillet. Tiens, c'est justement le jour de son anniversaire. Il né le premier juillet 2005 à Valdagno en Italie. 18 ans tout rond et donc placement en garde-à-vue et poursuite devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate.

Un autre tribunal pour le juger

Sauf que les faits ont été commis à 3h45 du matin et lui est né à 8h05 . Un détail ? Et bien pas pour la justice. Elle tient compte de l'heure de naissance pour le passage à la majorité. Selon toute vraisemblance, le tribunal correctionnel de Sens devrait se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la justice pour mineurs dont le tribunal judiciaire d'Auxerre à la compétence.