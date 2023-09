Émeutes à Tonnerre : deux jeunes condamnés à un an de prison ferme

Plus de deux mois après les émeutes qui avaient suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre, le tribunal d'Auxerre a rendu ses premières décisions. Après l'interpellation de onze personnes , soupçonnés d'avoir incendié une haie et tiré des mortiers sur la gendarmerie de Tonnerre dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, deux jeunes de 20 et 22 ans ont été jugés en comparution immédiate mercredi 20 septembre, et condamnés à des peines de trois ans de prison, dont deux avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit. Ils risquaient jusqu'à dix ans de prison.

Décrit par plusieurs témoignages comme les "chefs de groupe" de la bande d'une dizaine de participants ce soir-là, les deux ont reconnus les faits qui leur étaient reprochés et présenté des excuses "aux gendarmes et à leurs familles" lors de l'audience. S'ils écopent d'une peine similaire, leur rôle n'est pourtant par le même ce soir-là. Et seulement l'un des deux a été incarcéré.

"Sur un coup de tête"

Le plus jeune reconnaît d'abord avoir agi "sur un coup de tête", en voyant "des vidéos des autres villes sur les réseaux sociaux". Suite à un message aperçu sur les réseaux sociaux appelant à l'émeute dans les rues de Tonnerre, il assume avoir proposé de viser la gendarmerie après avoir invité chez lui "six ou sept personnes" pour organiser l'attaque, avant de commander et de payer, avec le deuxième accusé, une quarantaine de mortiers.

Plus, il décrit l'arrivée devant la gendarmerie et la mise à feu de la haie qui ceinture l'établissement : "j'ai pris le bidon d'essence, j'ai pris le briquet et j'ai mis le feu". Ce jeune homme ne passera pourtant pas par la case prison. Inconnu de la justice, en contrat à durée indéterminée près de chez lui, installé dans son appartement avec sa compagne, son année de prison ferme sera aménagée. Il est condamné à une peine "à domicile" avec port obligatoire de bracelet électronique.

Récidive et absence de suivi

De son côté, le second accusé, âgé de 22 ans, devra au total purger une peine de prison ferme de dix-huit mois au total. Avec quatre mentions au casier judiciaire pour violation de domicile ou trafic de stupéfiant notamment, le "paramètre a beaucoup joué" dans la peine prononcée explique le juge ; sans compter ses récentes absences aux convocations lancées par la justice pour assurer son suivi.

Installé lui aussi avec sa compagne et père d'un enfant d'un an, il est mis en cause pour l'achat des mortiers lancés contre la gendarmerie. En plus de la peine d'un an de prison ferme prononcée, le tribunal a également levé le sursis de six mois d'une précédente affaire.