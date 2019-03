Émeutes dans le quartier Mistral à Grenoble : haro sur les "fake news"

Grenoble, France

"Brûlez tout, retournez tout, partagez le message de partout et agissez" : voilà un extrait de ce qu’on peut lire sur les réseaux sociaux préférés des adolescents : Snapchat et Instagram.

Appel à la révolte partagé sur les réseaux sociaux par bon nombre de jeunes de l'agglomération grenobloise. -

Cet appel à la violence, notamment contre les policiers, est partagé par bon nombre de jeunes de l’agglomération grenobloise. Des photos sont également diffusées, comme celle d'une plaque d'immatriculation présentée comme celle de la voiture de la bac qui suivait les jeunes au moment de l’accident.

Pour beaucoup, la police est responsable et le bus impliqué dans l'accident n'a jamais existé

Sur Twitter et Facebook, on ne trouve pas d’appel à la violence aussi clair mais des communiqués (pleins de fautes d’orthographe) expliquant que les faits rapportés par le procureur Eric Vaillant sont faux. Sur les réseaux sociaux, comme dans le quartier Mistral, beaucoup soutiennent que le bus impliqué dans l'accident n'a jamais existé, et que les policiers ont déstabilisé voir percuté les deux victimes de 17 et 19 ans en les poursuivant. Pourtant dimanche soir, le procureur de la République de Grenoble a reçu journalistes et familles des victimes pour expliquer les circonstances de l’accident. Il existe, selon le procureur, une vidéo de caméra de surveillance attestant la présence du bus, et des témoins : l'équipe de foot qui se trouvait à l'intérieur.

Appel à témoignage lancé via les réseaux sociaux par des personnes n'adhérent pas à la version donnée par le procureur de la République. -

Pour Yannick Biancheri, secrétaire départemental du syndicat SGP Unité Police-FO à Grenoble, il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux : "On est dans la sur-communication, et beaucoup de personnes n'analysent pas les messages qu'ils reçoivent et les prennent pour argent comptant. Bien sûr il y a eu un drame, mais de là à donner de fausses informations disant que les policiers les ont percuté alors que les policiers étaient à distance... Je crains que des jeunes qui n'ont pas toutes les informations nécessaires pour avoir une analyse sur cet accident soient mobilisés et essaient d'en découdre avec les policiers. Je crains qu'il y ait des policiers blessés, ou des jeunes, car bien sûr il y aura réponse de la part des collègues!"