Emeutes en Touraine : des voitures brûlées dans l'agglo, mais une nuit plus calme que celle d'avant

Le calme n'est pas revenu, et pourtant cette nuit a été moins violente que celle d'avant. Quatrième nuit d'émeutes en France, mais des violences qui ont été d'une "intensité bien moindre" que les précédentes selon les autorités. Cela s'est vérifié au niveau national, mais aussi en Indre-et-Loire, où l'on a constaté des voitures brûlées, à Saint-Pierre-des-Corps, Joué-lès-Tours et Tours tout près du lycée Albert Bayet, mais a priori pas de bâtiments publics attaqués comme dans la nuit de jeudi à vendredi.

Malgré l'interdiction du préfet, plusieurs centaines de personnes se sont quand même rassemblées ce vendredi soir aux abords de la mairie de Tours, et de l'avenue Grammont. Manifestation contre les violences policières qui s'est relativement dispersée dans le calme, selon nos confrères de la Nouvelle République.

A Tours, un appel à stopper les activités à 20h

Le dispositif avait été renforcé dès vendredi soir, avec 45.000 policiers et gendarmes sur tout le pays, 5.000 de plus que la nuit d'avant. En Touraine, une compagnie de CRS et le GIGN ont été mobilisés dans la métropole tourangelle. Un couvre-feu a aussi été instauré jusqu'à lundi matin. La mesure concerne les mineurs, de 22h à 6h, dans les communes de l'agglomération de Tours, ainsi qu'à Amboise.

A Tours, la ville va fermer, ce samedi et ce dimanche, ses équipements sportifs couverts à partir de 17h. Elle demande aussi de cesser toute activité après 20h à tous ceux qui organisent des manifestations, ou qui gèrent des débits de boisson. Dans le quartier des Fontaines, la mairie annexe et la bibliothèque seront exceptionnellement fermées ce samedi.