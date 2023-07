Emeutes urbaines à Tours : un jeune homme de 18 ans condamné à douze mois de prison, dont six mois ferme

Le tribunal de Tours a condamné ce vendredi un jeune homme de 18 ans à douze mois de prison, dont six mois ferme, pour sa participation aux émeutes d'il y a quelques semaines

A Tours, il fait partie des rares à avoir été jugés par un tribunal depuis les récentes émeutes. Un jeune homme de 18 ans a été condamné ce vendredi à douze mois de prison, dont six mois ferme, pour sa participation aux violences urbaines. Une participation qu'il a reconnu partiellement. En revanche, il a nié être l'un de ceux qui s'étaient introduits dans le jardin du maire de la Riche le 2 juillet dernier, avant de brûler une voiture de la mairie,

Son ADN sur un marteau retrouvé devant le domicile du maire de la Riche

Si le jeune homme reconnaît avoir participé aux émeutes de la nuit du 28 juin en allant retrouver ses copains et en mettant le feu à une poubelle au milieu de la rue, il nie être l'un des individus qui se sont introduits dans le jardin du maire de la commune. Le problème est que son ADN figure sur un marteau retrouvé au sol, au pied du portail du domicile. "Oui, j'ai bien eu un marteau en main mais c'était dans la soirée du 28 juin" affirme-t-il.

Difficile de démêler le vrai du faux dans ce témoignage. "Les éléments sont légers" reconnaît l'avocat du maire de la Riche qui, au nom de son client, ne se dit pas insensible à la situation familiale de ce jeune que sa mère élève seule. Au domicile seront retrouvés du cannabis ainsi que 29.000 euros en liquide.

Les faits sont constitués selon le procureur qui demandera dix-huit mois de prison dont huit mois avec sursis probatoire. La défense avait plaidé la relaxe en espérant que son client n'allait pas payer pour les autres. Celui-ci a donc écopé de douze mois de prison, dont six mois ferme, avec obligation de soins et de trouver du travail. Le jeune homme de 18 ans a été reconnu coupable de dégradations et de destructions de biens, également de violation de domicile.